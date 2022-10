Esce il nuovo bando di concorso obiettivi sostenibili Onu sul consumo responsabile

Il nuovo Bando di concorso ONU esce a cura della Omnibus Omnes e con Patrocinio della ONU-Unric Italia, che quest’anno sarà incentrato sull’OBIETTIVO 12 dell’AGENDA ONU 2030: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI, quanto mai attuale. È incentrato sulla attuale crisi energetica e sul valore del consumo responsabile: come ridurre gli sprechi domestici, come adoperare il proprio senso civico per un comportamento sostenibile verso le risorse e verso l’ambiente, come affrontare la crisi energetica. Lo scopo dell’iniziativa è valorizzare, attraverso gli scritti degli studenti, l’insegnamento dei valori della sostenibilità e il rispetto di un pianeta di cui stiamo utilizzando troppe risorse; anche il risparmio a livello domestico è un tema molto importante in questo contesto di crisi energetica.

Dice Raffaella Milandri, presidente della Omnibus Omnes: “Diamo voce ai giovani studenti attraverso la scrittura, da sempre fondamentale modalità espressiva, per dare modo di raccontare il loro punto di vista. La nuova edizione ha una novità: con diversità di contenuti sarà aperta a Scuole Primarie, Secondarie di Primo grado ma anche Secondarie di Secondo grado”.

Il Bando è quindi aperto a tutti gli studenti frequentanti le seguenti categorie nell’anno scolastico 2022 – 2023: Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado, presso scuole statali dei Comuni di Acquaviva Picena, Alba Adriatica, Colli del Tronto, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Martin-sicuro, Massignano, Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell’Aso, Ripatransone, Spine-toli e San Benedetto del Tronto; tutti gli anni della Scuola Secondaria di Secondo Grado, presso scuole statali delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, Teramo (Licei, Istituti Professionali etc).

Per la edizione 2021/22 appena passata, incentrata sull’OBIETTIVO 10: “Ridurre le disuguaglianze” dedicata al tema sul valore della diversità e multiculturalità parlando di Nativi Americani, la premiazione dei giovani studenti avverrà il 18 novembre alle ore 17.00 presso l’Auditorium Tebaldini del Comune di San Benedetto del Tronto: appuntamento con i vincitori della edizione 2021/22 del concorso ONU, che saranno svelati solo in sede di premiazione.