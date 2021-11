Esce “La Musica al di là del Buio” di Alessandra Funari, una giovane autrice di Amandola

Ne “La Musica al di là del Buio”, libro della sambenedettese Mauna Loa Edizioni, appena uscito, troviamo, in modo semplice e straordinario, l’ottimismo nel diverso mondo di chi non vede: la autrice ci racconta le difficoltà del mondo arduo della disabilità, e in particolare le barriere causate dalla cecità, inimmaginabili per i “normovedenti”. Ma in realtà, la malattia non è un ostacolo, bensì un modo per penetrare ancora più in profondità nell’altro ed ascoltarlo. Alessandra Funari, l’autrice, è originaria di Amandola, nel cuore dei Sibillini: laureata in Lettere con specializzazione in Filologia classica e Filologia moderna, ha conseguito con lode un Master in Didattica dell’Italiano e concluso due corsi di perfezionamento, uno in Didattica della Letteratura italiana, l’altro in Didattica della Storia. Allo stesso tempo, si è laureata in Flauto presso il Conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo. Attualmente è insegnante presso il Liceo classico – linguistico di Macerata. Con indiscutibile talento e uno stile emozionante, la giovane Alessandra ci fa comprendere la forza straordinaria di chi decide di emergere dalla tempesta improvvisa che il destino le ha riservato. Grazie alla musica, nulla è perduto. Un’autobiografia che intreccia amore e dolore, e mette in luce il potere della musica, che è passione intensa ma, allo stesso tempo, può diventare strumento per guarire le ferite dell’anima. Un racconto dove, nonostante le sofferenze, brilla la conquista della felicità. Una storia esemplare, per imparare a non abbattersi nelle difficoltà ma farne, se possibile, un punto di forza.