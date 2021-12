ESTOTE PARATI – Mostra di Gaston – Galleria Papini, Ancona

ESTOTE PARATI – Mostra di Gaston – “Just a Present”. Un’opera dell’artista Gaston in omaggio ai soci sostenitori per il 2022

4 – 29 Dicembre 2021

Inizio mostra: Sabato 4 Dicembre 2021

ore 17.30 presentazione presso lo ShowRoom Vittoria Ribighini

ore 18.00 Esposizione presso Galleria Papini

Orario mostra: dal martedì alla domenica 17.30 – 19.30 (chiuso il 24, 25, 26 dicembre)

L’ingresso alla mostra è consentito nel rispetto delle norme Covid: presentazione del Green Pass e utilizzo della mascherina.

Come già da 11 anni, anche in questo 2021, la Associazione Culturale Galleria Papini propone l’iniziativa “Just a present”, una mostra che presenta un artista che si è particolarmente distinto, e dà in omaggio un’opera d’arte a chi si iscriverà come socio per l’anno 2022.

E’ con grande piacere che ospitiamo quest’anno, nell’ambito di questa iniziativa, l’artista GASTON che con grande generosità mette a disposizione alcune sue opere.

“Artista e pittore individualista, con il suo tono marcato e animalesco, non manca di dare un timbro coloristico alle sue opere. Lontano dalle strutture formali e dal già visto, imprime nelle sue opere un’intensità onirica.

Dalle atmosfere e le cromie di Gaston è possibile leggere le tracce dei pittori che lo hanno preceduto, come i fauves, gli espressionisti, Joan Mirò e gli artisti della transavanguardia tedesca. Senza volerlo collocare all’interno di alcuna corre nte artistica, si evince dai tratti primordiali delle sue opere un legame con l’arte africana.

Le sue creazioni sono diffuse in tutto il mondo, all’interno di collezioni private in Italia, Spagna,Stoccolma e Hong kong. Attraverso i suoi strumenti di lavoro, imprime le emozioni sulla tela, usa i pennelli, le penne, le matite ma anche le mani, la testa e il corpo.”

Invitiamo tutti coloro che vorranno iscriversi come soci sostenitori della Associazione Culturale Galleria Papini per l’anno 2022, a venire a scegliere e ritirare l’opera di GASTON che verrà data loro in omaggio.

Associazione Culturale Galleria Papini

Via Bernabei 39, 60121 Ancona

www.galleriapapini.it