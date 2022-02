Eurovision Song Contest 2022, Achille Lauro ci prova con San Marino

Febbre da Eurovision Song Contest per gli artisti italiani che tentano di arrivare a Torino da una porta secondaria.

Ci sarà anche Achille Lauro, reduce da Sanremo con ‘Domenica’, tra i ‘big’ che parteciperanno a ‘Una Voce per San Marino’, il talent organizzato da San Marino Rtv, Media Evolution e Segreteria Turismo per scegliere il rappresentante del Titano all’Eurovision Song Contest 2022 in programma in maggio a Torino.

Lo ha annunciato la stessa emittente di Stato.

Valerio Scanu, Ivana Spagna e Alberto Fortis sono tra gli altri big che parteciperanno sabato 19 febbraio alla finalissima del festival, in programma al Teatro Nuovo di Dogana, con diretta su San Marino Rtv dalle 20.30.

La serata prevede la partecipazione sia di concorrenti ‘Emergenti’ sia di ‘Big’, “senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso”.