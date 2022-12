Evento Volt Marche alla Mole Vanvitelliana di Ancona

Volt è un partito politico e movimento paneuropeo fondato nel 2017, con attività in 31 Paesi d’Europa. I suoi membri promuovono con le loro attività un dialogo e policy making pragmatico, basato sull’evidenza scientifica e sulle competenze, senza visioni dogmatiche. Tra i nostri capisaldi spicca quello di voler dare “Più potere ai cittadini”, fornendo alla cittadinanza strumenti per una partecipazione responsabile e per informarsi, non solo durante le elezioni, ma in ogni momento grazie a un continuo processo di responsabilizzazione e partecipazione.

A tal scopo, noi di Volt organizziamo serate di discussione VDS in tutta Europa, da Amsterdam alla Sicilia e da Helsinki a Madrid. Le VDS sono quindi delle serie di eventi di discussione. Questo tipo di eventi ha l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza, dandogli la possibilità di informarsi su temi di rilevanza politica locale, nazionale e internazionale, invitando persone esperte dell’argomento trattato nella serata e promuovendo una cultura del dibattito.

L’evento che si terrà domenica 18 dicembre alle ore 16, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, avrà come argomenti: la partecipazione democratica (come portare più persone a votare e a essere coinvolte nella politica), la fiducia tra cittadini e Istituzioni e la Democrazia.

In un contesto politico che negli ultimi anni ha visto una forte frammentazione politica e un’impennata dell’astensionismo, ci siamo chiesti quali motivi portino sempre più cittadini a rinunciare ad esercitare il loro diritto di voto e quali metodi si possano applicare per coinvolgere nuovamente i cittadini nella politica, sia direttamente (es. processi dal basso, assemblee dei cittadini) che indirettamente (alle elezioni) e come facilitare al meglio questo processo.

Sicuramente uno dei motivi che sta alla base della disaffezione che abbiamo riscontrato nasce per via della mancanza di fiducia tra Istituzioni e cittadini. Cosa si potrebbe fare per far tornare i cittadini a credere nella politica e nei suoi rappresentanti?

Nonostante l’ultima stagione referendaria sia stata molto sentita e abbia visto una grande partecipazione dei cittadini, anche grazie all’introduzione di elementi facilitatori come la firma elettronica con SPID, le Istituzioni non sono state in grado di interpretare i cambiamenti, secondo molti fallendo nella loro missione di garantire il pluralismo e la Democrazia. Questo episodio è solo l’ultimo di una serie di allontanamenti tra Istituzioni e cittadini. Infatti, ultimamente si è parlato molto di crisi della Democrazia o di Democrazie fragili.

Noi ci siamo chiesti il perché di questo allontanamento e quali sono i valori democratici da difendere in una società in continuo mutamento.