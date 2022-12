Extracomunitario di introduce in casa parrocchiale, denunciato ad Ancona

Alle ore 21:00 circa di ieri sera, 23 dicembre, la Squadra Volanti della Questura di Ancona interveniva in via delle Grazie in quanto veniva segnalata una persona che si era introdotta senza nessun titolo all’interno di un appartamento di proprietà della parrocchia, tale “Casa Accoglienza” il cui ingresso è affacciato sulla pubblica via.

Ad allertare le Forze dell’Ordine sono stati due volontari della parrocchia, che gli operatori trovavano sul posto insieme al parroco. L’abitazione aveva la saracinesca abbassata a metà, la porta socchiusa e la serratura completamente scardinata. Gli agenti decidevano quindi di entrare all’interno dove trovavano un cittadino extracomunitario steso sul letto della camera intento a riposarsi. L’uomo veniva fatto uscire dall’appartamento, ove da un primo sommario controllo effettuato dai richiedenti non sembrava essere stato asportato nulla. Lo stesso dichiarava di aver fatto accesso nell’appartamento poiché senza fissa dimora.

Il soggetto risultava privo di documenti di identificazione, e pertanto si procedeva al suo accompagnamento presso gli uffici della Questura per il fotosegnalamento al fine di addivenire ad una compiuta identificazione. L’uomo, identificato per un cittadino pakistano, veniva deferito in stato di libertà per il reato di violane di domicilio e gli veniva consegnato un biglietto d’invito ex art. 15 TULPS per regolarizzare la sua presenza sul territorio nazionale con l’ufficio immigrazione della locale Questura.