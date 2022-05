FABRIANO per FabrianoinAcquarello, 12-15 maggio

FABRIANO è orgogliosa di sostenere, come partner esclusivo per la fornitura di carta, FabrianoinAcquarello, un evento internazionale che ogni anno raduna artisti e addetti ai lavori nella città delle Marche dove ha avuto origine la tradizione del fare carta.

Nato nel 2010 come progetto sperimentale, FabrianoinAcquarello è oggi una importante iniziativa

internazionale, capace di attrarre appassionati, amateurs, hobbysti ed esperti del settore provenienti da tutto il mondo, creando un’occasione unica di confronto e di valorizzazione della tecnica della pittura ad acqua su carta. Un appuntamento basato esclusivamente sull’inclusione e non sulla competizione, in grado di riunire, oltre agli artisti, anche il pubblico e i fan, in un’ottica di esaltazione di una tecnica artistica tradizionale come l’acquarello, ma anche di innovazione e sperimentazione, grazie all’incontro tra diverse generazioni e comunità.

FabrianoinAcquerello è ideato e organizzato dall’Associazione culturale InArte, affiancata dall’amministrazione comunale della città di Fabriano e dai suoi enti pubblici e sostenuta dal brand

FABRIANO, da sempre al fianco di iniziative e istituzioni che promuovono l’arte e la cultura, quest’anno come sponsor esclusivo responsabile dell’intera fornitura di carta necessaria per lo svolgersi dell’evento, selezionando tra le proprie collezioni i migliori prodotti per questa tecnica.

La pratica dell’acquarello rende necessario l’utilizzo di carte di grande qualità, per questo per FABRIANO è particolarmente importante affiancare una manifestazione così ampia e coinvolgente con un assortimento di altissimo livello, in grado di garantire ottime prestazioni e quindi capace di valorizzare la tecnica e le sue specificità, obiettivo primario di FabrianoInAcquarello, anche in questa tredicesima edizione.

L’acquarello è una tecnica ricca di storia che ancora oggi raccoglie attorno a sé una vasta comunità e

continua a vivere nelle vivaci interpretazioni contemporanee, per questo siamo felici di poter sostenere un evento così importante con la nostra carta, un prodotto straordinario e unico, pensato per essere non solo supporto ma fonte di ispirazione e ricerca per tutti gli artisti e gli appassionati.

Jacques Joly, Managing Director FABRIANO

Come le edizioni precedenti, anche quella del 2022 prevede un fitto calendario di appuntamenti che

avranno luogo dal 12 al 15 maggio, dal vivo, tra Bologna e Fabriano, per concludersi poi a giugno con un webinar che ripercorrerà i momenti più significativi dell’iniziativa. Quest’anno, sono attesi circa 1000 artisti provenienti da oltre 50 paesi.

In particolare, dal 12 al 14 maggio, l’evento si aprirà al centro congressi FICO di Bologna, dove per tutto l’arco della giornata si terranno workshop, laboratori, lezioni, dimostrazioni con artisti, sessioni di pittura, performance, dibattiti e tavole rotonde con la partecipazione di artisti professionisti, studenti, scuole e appassionati, ma anche di curatori, galleristi, collezionisti e produttori. L’intento è quello di creare, nel corso dei tre giorni, molteplici occasioni di condivisione e confronto su temi come tecnica, conoscenza e ricerca in questo ambito.

Tra le iniziative, tre appuntamenti dove la carta FABRIANO sarà protagonista: venerdì 13 maggio dalle ore 19.00 alle 20.00, Pierre Guidetti, Lana Privitera, Didier George e Mona Omrani daranno vita a una

performance artistica. Il giorno successivo, sabato 14 maggio dalle ore 11.00 alle 12.00, Giuseppe Prezioso, responsabile marketing del brand, sarà in dialogo con l’acquarellista Davide Siddi per raccontare le specificità che rendono i prodotti FABRIANO perfetti per l’acquarello; più tardi, dalle 12.30 alle 13.30, seguirà una dimostrazione dal vivo con l’artista Keiko Tanabe.

L’iniziativa prosegue il 15 maggio a Fabriano, dove la città verrà invasa dagli acquarellisti per un’intera

giornata: piazze, strade, musei, biblioteche, chiese, chiostri si trasformeranno in luoghi d’arte con

esposizioni, dimostrazioni e performance. L’evento avrà poi seguito durante tutto l’anno con una serie di eventi collaterali, organizzati all’interno della regione Marche.

Siamo davvero fieri di avere al nostro fianco FABRIANO, un partner d’eccellenza per la sua storia e il

prestigio della sua carta e con cui condividiamo pienamente i valori di questa iniziativa.

Anna Massinissa, Direttore artistico e Curatore InArte

FABRIANO, che da oltre 750 anni è protagonista della storia del fare carta, grazie all’invenzione della

collatura con gelatina è pioniera nella produzione di carta per acquarello ed è oggi l’unico brand che utilizza tre diversi processi produttivi – macchina piana, in tondo e carta fatta a mano – nella realizzazione dei tanti prodotti per questa tecnica, ideali per ogni livello di esperienza, dagli

amateurs agli artisti professionisti.

Infatti, tra i tanti prodotti dedicati alle belle arti, FABRIANO produce, solo per l’acquarello, dieci diverse tipologie di carta, come i blocchi Artistico, Leporello, Blocco per artisti, Esportazione, Fabriano 1264, Fabriano 5 e Watercolour, materiali di elevata qualità pensati per soddisfare ogni necessità.

Artistico è uno dei simboli della tradizione cartaria di FABRIANO, un prodotto storico, realizzato con il

100% di fibre di cotone che rendono la superficie della carta resistente e versatile, con la lavorazione a macchina in tondo.

Tra i più recenti miglioramenti della carta Artistico, nella versione Enhanced Quality: la collatura di

superficie migliorata, realizzata con componenti vegetali che perfezionano l’assorbimento del colore, i

quattro bordi intonsi, frutto della lavorazione a macchina in tondo, una nuova filigrana, con la

caratteristica croce pomata, risalente alle produzioni di carta medioevali, posizionata in basso a destra. E ancora, un nuovo trattamento che rende il foglio ancora più resistente ai passaggi del pennello e alcune innovazioni nei processi di collatura che rendono Artistico 100% Vegan Friendly, senza l’utilizzo di componenti animali.

La gamma Artistico è composta da due diverse tonalità di bianco, Traditional e Extra White, quattro tipi di superficie – satinata, grana dolce, grana fina, grana grossa – e due grammature – 300 e 640 gm. La carta Artistico è Acid Free, priva di acidi e Long Life ISO 9706, prodotta con cellulose prive di lignina e con la presenza di un tampone alcalino che contrasta l’acidità dell’ambiente. Così la carta non ingiallirà nel corso del tempo e i colori non saranno alterati, a garanzia di una lunga conservazione dei propri acquarelli.

FABRIANO per l’ambiente

Per FABRIANO la tutela dell’ambiente è da sempre una priorità: le acque, i boschi, le risorse del territorio sono beni preziosi da preservare, per la salute e il benessere di tutti. Per questo FABRIANO è attiva nel garantire una produzione che rispetta con rigore le leggi di tutela ambientale italiane ed europee. La volontà di creare prodotti ad alto valore e basso impatto ambientale accompagna da sempre lo sviluppo dell’azienda ed è per questo che gli impianti e processi produttivi sono all’avanguardia, sia dal punto di vista energetico sia dello sfruttamento delle risorse e permettono di risparmiare l’impiego di acqua, di ridurre le emissioni, i consumi energetici e gli scarti di lavorazione. Le centrali idroelettriche dalle quali viene prodotta l’energia impiegata e i sofisticati impianti di depurazione delle acque sono la dimostrazione di un impegno quotidiano che pensa al futuro del nostro pianeta e di chi lo abita.

FABRIANO è partner di FSC®, Forest Stewardship Council, l’organizzazione internazionale indipendente creata per promuovere la protezione del patrimonio forestale mondiale. Questo permette di garantire la provenienza di cellulosa da foreste di tutto il mondo, gestite nel pieno rispetto delle esigenze sociali, economiche e ambientali, promuovendo la certificazione di nuove aree e arginando il degrado, la deforestazione e l’illegalità che mettono a rischio la superficie boschiva mondiale. Per questo tutte le carte utilizzate da FABRIANO sono certificate FSC®, per garantire un futuro più sostenibile alle generazioni che verranno.