FCI Marche: 5 giugno cross country a Morro d’Alba e ciclismo giovanile a Fano

FCI Marche: 5 giugno sui pedali con la cross country a Morro d’Alba e la giornata del ciclismo giovanile a Fano.

MORRO D’ALBA – Con il recente svolgimento dei campionati regionali FCI Marche della mountain bike cross country in quel di Acquasanta Terme, il mese di giugno è prodigo di manifestazioni per il circuito Conero Cup che annovera la XCO Colli della Lacrima valida per l’assegnazione dei titoli provinciali FCI Ancona. Per domenica 5 giugno il cronoprogramma prevede il ritrovo alle 7:00 presso il Parco Chico Mendes, alle 9:30 partenza della gara per juniores under 23, élite e amatori sia uomini che donne, a seguire esordienti e allievi con start fissato alle 11:15. Il percorso di gara segue una serie di saliscendi che presentano le caratteristiche tecniche della cross country: una varietà di terreno come tratti di strada e tratti a percorrenza unica (single track), campi e selva, strade sterrate o ricoperte di ghiaia e variazioni di pendenza.

FANO – Domenica 30 giugno si rinnova per la 17°volta il Trofeo Color Service-Memorial Omar Giommi e la Festa del Ciclismo Giovanile con l’Alma Juventus Fano sempre attivissima nel dietro per confezionare manifestazione in tutta sicurezza all’interno del ciclodromo Enzo Marconi. Al mattino di scena la categoria esordienti con la gara di primo anno al via alle 9:00 (10 giri di un anello di 2400 metri) e quella di secondo anno con partenza prevista alle 10:30 circa (15 giri). Al pomeriggio spazio ai giovanissimi under 13 con ritrovo alle 14:00 ed inizio delle batterie di gara a partire dalle 16:00 ripetendo più volte un anello di 1900 metri in base all’età del baby partecipante. Tra giovanissimi, esordienti e allievi nutrita la presenza di tante squadre marchigiane ed extra-regionali.