FCI Marche: a Rapagnano e a Visso gli appuntamenti del circuito Bike and Wine

Il cartellone estivo delle manifestazioni cicloturistiche marchigiane sotto il marchio “Bike and Wine” si anima sempre di più e lo fa con due appuntamenti di tutto gusto per vincere la noia e maggiormente per sfuggire al caldo esagerato di questi giorni. Una serie di interessanti, varie e indovinate manifestazioni sotto il comune denominatore dell’enogastronomia della regione.

Con l’Abitacolo Sport Club in cabina di regia, stasera a Rapagnano dalle 19:00 in poi su il sipario alla Cicloturistica in Notturna con due tipologie di percorso (20 e 25 chilometri) alla scoperta del Falerio Pecorino DOC e del rosato IGT con possibilità di prendervi parte in mountain bike, con una bici gravel o a pedalata assistita.

Domenica 31 luglio, grazie agli sforzi dell’Alto Nera Cycling, spazio all’evento Pedalare di Gusto a Visso per un tour cicloturistico gastronomico delle eccellenze dei Sibillini con partenza alle 8:30 per tutta la carovana dei bikers “senza fretta” che vogliono compiere il tragitto di 32 chilometri e degustare i prodotti tipici tra una pedalata e l’altra.