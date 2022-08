FCI Marche: Alex Cecconi padrone della Recanati – Pieve Torina per allievi

Domenica trionfale per il Pedale Chiaravallese con una superlativa prestazione del suo portacolori Alex Cecconi, a segno nella sedicesima edizione della Recanati-Pieve Torina organizzata dalla Recanati Marinelli Cantarini.

La manifestazione, nota con l’appellativo di classica Mare e Monti, ha conseguito un buon successo di partecipanti (una sessantina tra cui l’illustre presenza del campione italiano in carica Filippo Cettolin del Velo Club San Vendemiano) e offerto un ottimo spettacolo agonistico lungo i 90 chilometri del percorso che ha unito non solo le località di partenza e arrivo (Recanati e Pieve Torina) ma anche quelle di Sambucheto, Santa Maria in Selva, Tolentino e Polverina.

La corsa è stata caratterizzata da una fuga in solitaria di Mirco De Angelis (Pedale Chiaravallese) guadagnando un vantaggio di 2 minuti ed ha scollinato sull’ultima salita gestendo un margine di trenta secondi sugli inseguitori.

Ripreso De Angelis, è stato un quartetto a salire in cattedra con uno scatenato Mattia Proietti Gagliardoni (UC Foligno) che, dopo aver fatto incetta della classifica dei gran premi della montagna, ha provato ad anticipare i diretti avversari con un colpo di mano all’ultimo chilometro. L’iniziativa del vice campione italiano di ciclocross (quarto all’arrivo) è stata vanificata dallo spunto vincente di Cecconi che ha relegato sul podio Emanuele Rocchi (Il Pirata Official Team) e Ivan Toselli (Il Pirata Official Team), amaro quarto posto per Proietti Gagliardoni.

ORDINE D’ ARRIVO RECANATI – PIEVE TORINA

1. Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese) 92 chilometri in 2.16’00” media 40,588 km/h

2. Emanuele Rocchi (Il Pirata Official Team)

3. Ivan Toselli (Il Pirata Official Team)

4. Mattia Proietti Gagliardoni (UC Foligno)

5. Jacopo Ficaccio (Il Pirata Official Team) a 20”

6. Filippo Cettolin (Velo Club San Vendemiano)

7. Fabrizio Laino (Il Pirata Official Team)

8. Fabio Segatta (US Montecorona)

9. David Lain (Pedale Chiaravallese)

10. Enrico Simoni (US Montecorona) a 1’15”

11. Serangeli Giacomo (UC Foligno)

12. Daniele De Feudis (Il Pirata Official Team)

13. Marco Pellegrini (US Montecorona)

14. Tommaso Francescangeli (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

15. Nicolò Ragnatela (Il Pirata Official Team)

16. Diego Pierini (Alma Juventus Fano)

17. Luca Di Lupidio (OP Bike)

18. Francesco Cornacchini (UC Città di Castello)

19. Federico Morresi (Recanati Marinelli Cantarini)

20. Gianmarco Pinton (OP Bike)