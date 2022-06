FCI Marche, Esordienti e allievi: successo di presenze a Chiarino di Recanati

Ancora una larga adesione dei corridori marchigiani e di fuori regione a Chiarino di Recanati che è stato il fulcro di un novero di società sportive di notevole qualità tra esordienti e allievi per un totale di 250 partenti tra uomini e donne.

Un’importante e sentita manifestazione che si ripete annualmente il 2 giugno, frutto della bontà del lavoro dei dirigenti dell’Associazione Ciclistica Recanati con in testa il presidente Fabio Corvatta, i due vice Silvano Eugeni e Valter Mangoni, coaudivato da Urbano Mancinelli addetto alle pubbliche relazioni per conto del sodalizio recanatese che proporrà il 25 settembre prossimo l’ambita classica di fine stagione Sarnano-Recanati.

A mettersi in evidenza per la conquista dei podi di giornata al Trofeo Circolo ACLI Chiarino Andrea Gabriele Alessiani (Pedale Rossoblu Picenum), Edoardo Fiorini (Pedale Chiaravallese) e Tommaso Cingolani (Team Cingolani) tra gli esordienti uomini primo anno, Gennaro Matrone (Team Cesaro), Teo Lancioni (Pedale Chiaravallese) e Luigi Raffaele Palombi (Team Cesaro) tra gli esordienti uomini secondo anno.

Non da meno le ragazze che si sono fatte onore in promiscuità con i maschi: Alejandra Maria Lopez (Team Cesaro), Angela Laperuta (Associazione Ciclistica Recanati), Margherita Altea (UC Cittò di Castello), Marta D’Incecco (Team Go Fast) e Katia Della Corte (Team Cesaro) tra le esordienti, Elena De Laurentiis (Acd Guarenna), Elisa Brozzi (UC Città di Castello), Alice Testone (Team Go Fast), Giulia Cerquetella (Associazione Ciclistica Recanati), Giulia Calderini (UC Città di Castello) e Noemi Lazzari (UC Città di Castello).

Ad imporsi all’attenzione del Trofeo S.S. Giuseppe e Filippo Neri per allievi il vincitore Luca Laudi (UC Foligno) che si è imposto per distacco davanti a Giacomo Sgherri (Alma Juventus Fano) e Michele Pascarella (Team Cesaro).

Alla presenza di Antonio Bravi (sindaco di Recanati), Lino Secchi (presidente del comitato regionale FCI Marche), Massimo Romanelli (vice presidente vicario FCI Marche), Emanuele Senzacqua (presidente della commissione giudici di gara FCI Marche) sono state consegnate le maglie di campione provinciale FCI Macerata a Emanuele Celeghin (SC Potentia Rinascita – esordienti primo anno), Edoardo Moretti (Associazione Ciclistica Recanati – esordienti secondo anno) e Laperuta (esordienti donne).