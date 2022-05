FCI Marche: Giornata Nazionale Giovanile-Trofeo Rosa, Pietralata Mtb Race e Trofeo Parco Agugliano le gare clou del 22 maggio

DONNE GIOVANILE – Sta andando avanti a pieno ritmo la macchina organizzativa di una delle manifestazioni di sicuro interesse che si svolge da poche edizioni a Corridonia. Si tratta della Giornata Nazionale Giovanile-Trofeo Rosa per donne esordienti e donne allieve: gli organizzatori del Club Corridonia stanno concentrando i propri sforzi per allestire un’edizione d’eccezione e per festeggiare degnamente una giornata interamente dedicata alle categorie giovanili del ciclismo. Per quel che concerne il programma gara nella zona industriale di Corridonia a Piazzale Germozzi, giovanissimi under 13 al mattino (120 iscritti e inizio delle gare alle 10:30), esordienti uomini alle 14:30 nella gara tipo criterium (119 iscritti – 33 chilometri) e il clou a pomeriggio inoltrato con lo svolgimento delle gare riservate alle donne esordienti (partenza alle 16:00 sulla distanza di 30 chilometri con 36 iscritte) e alle donne allieve (partenza alle 17:15 sulla distanza di 39 chilometri con 48 iscritte).

MOUNTAIN BIKE – Mantenendo fede alla tradizione, si consolida sempre di più il legame tra Fermignano e la Pietralata Mtb Race in programma domenica 22 maggio. Il comitato organizzatore del Mondobici Tecnoplast prosegue l’accurata preparazione nel dietro le quinte per assicurare la buona riuscita della manifestazione valevole come prova di campionato provinciale FCI Pesaro-Urbino della specialità point to point. La distanza principale è la 42 chilometri con 1.600 metri di dislivello, prevista anche una gara giovanile solo per esordienti e allievi ma su distanza ridotta a 20 chilometri. Ritrovo alle 7:30 per verifica iscrizioni presso il campo sportivo vecchio in via Maccioni con partenza alle 9:30 e separate tra la gara di 42 chilometri e quella giovanile di 20 chilometri.

AGUGLIANO – Molto attiva la macchina organizzativa del Pedale Aguglianese in vista del Trofeo Mtb Parco Agugliano per i giovanissimi di età compresa tra i 7 e i 12 anni. La manifestazione baby del 22 maggio è articolata in un misto di prove di abilità e di cross country che hanno come fulcro Piazza Saragat ad Agugliano a partire dalle 14:00.