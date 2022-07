FCI Marche: Gran Premio Città di Montegranaro élite-under 23 e Trofeo Marzio Rinaldoni

FCI Marche: ultimi ritocchi al programma del Gran Premio Città di Montegranaro élite-under 23 e del Trofeo Marzio Rinaldoni per giovanissimi

MONTEGRANARO – Per la 37°volta nella città veregrense tiene banco il ciclismo che conta, quello animato dai dilettanti èlite e under 23 di scena domenica 24 luglio al Trofeo Città di Montegranaro come prova di campionato regionale FCI Marche. L’organizzazione di questa importante corsa è nelle mani della Calzaturieri Montegranaro che ha curato ogni particolare con la solita competenza ed esperienza. In palio la medaglia d’oro al “presidentissimo” Sesto Strappa che tanto ha dato nella storia del sodalizio dilettantistico veregrense come patron e non solo. Si torna al percorso tradizionale di 115 chilometri con un primo anello di 24 chilometri dopo la partenza da Villa Luciani (alle 14:30) e la successiva percorrenza di un altro circuito di 13 chilometri da ripetere sette volte con traguardo fissato in via Roma. A vivacizzare la gara due traguardi volanti al chilometro 8 e al chilometro 103 più un gran premio della montagna dopo 76 chilometri dalla partenza. Il Gran Premio Città di Montegranaro è anche prova del Challenge Michele Gismondi che annovera il Trofeo Maria Santissima Addolorata a Montecosaro il 4 settembre ed ha già archiviato la prima prova con la Sarnano-Sassotetto (la cronoscalata disputata l’11 giugno scorso) per un trittico che premia i migliori protagonisti delle tre gare organizzate sotto il marchio della Calzaturieri Montegranaro, in onore dell’ex campione veregrense che è stato gregario di Fausto Coppi. A questo link https://www.youtube.com/watch?v=WTYXfBr0u4k la presentazione ufficiale dell’evento a cura di Roberto Cicchinè nell’ambito della rubrica settimanale di ciclismo “A Ruota Libera”.

POTENZA PICENA – Chi cerca un pomeriggio di svago, di sano divertimento e una pedalata in sicurezza, ecco il Trofeo Marzio Rinaldoni riservato alla categoria giovanissimi under 13 a San Girio di Potenza Picena. L’impegno della SC Potentia Rinascita, in cabina di regia, riflette la passione vera e genuina verso le iniziative a carattere giovanile come quella che sta per materializzarsi sabato 23 luglio. Attesi ancora una volta i giovanissimi di età compresa tra i 7 e i 12 anni a pedalare all’interno della collaudata location del Ciclodromo Marzio Rinaldoni che ospiterà le varie batterie di gara (ritrovo alle 14:30 e partenza alle 16:00) sulla pista di 1200 metri.