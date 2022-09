FCI Marche: ricco fine settimana di appuntamenti in giro per la regione

CORRIDONIA – Il Giro d’Italia Ciclocross torna ad impreziosire l’autunno delle gare nelle Marche. Con l’avvio della 14°edizione a Corridonia domenica 2 ottobre, a firma del Bike Italia Tour e con il prezioso supporto tecnico dell’Asd Romano Scotti, la manifestazione punta a rinsaldare ancora di più il perfetto binomio tra il CorridoMnia Shopping Park e lo spettacolo del ciclocross dalle categorie giovanili a quelle amatoriali. Dal mattino fino al primo pomeriggio si svilupperà il cronoprogramma orario con gli amatori (9:30), giovanissimi G6 (10:30), esordienti uomini (11:00), allievi uomini (11:40 ma con partenza separata di un minuto tra ragazzi di secondo anno e quelli di primo anno), esordienti donne e allieve donne (12:20) juniores (13:00), donne open (14:00) e uomini open (15:00). Allo spettacolo dei grandi si abbinerà quello dei più piccoli con lo short track su un circuito pianeggiante di circa 400 metri per i giovanissimi tesserati FCI dai G1 ai G5 e anche i non tesserati promozionali, il tutto a partire dalle 11:00 sempre presso il CorridoMnia Shopping Park.

SARNANO/RECANATI – Si ripete per la 33°volta la “Leopardiana” Sarnano-Recanati (Trofeo Bastianelli sas) grazie alla passione e alla bontà del lavoro dell’Associazione Ciclistica Recanati ricordando la memoria di Mario Marinelli, Mario Bravi, Leonida Sabbatini e Federico Caporaletti. Indiscutibile il blasone e il livello tecnico della manifestazione valevole per l’Oscar TuttoBici e del Poker Leopardiano (insieme alle gare di Chiarino, Fiuminata e Recanati-Pieve Torina) che negli anni scorsi ha lanciato corridori che poi si sono fatti onore nelle categorie superiori tra dilettanti e professionisti (uno su tutti il campione del mondo under 23 Filippo Baroncini che ha vinto la corsa marchigiana nel 2016). Allievi in gara sulla distanza di 94 chilometri con partenza alle 14:00 da Sarnano (Palazzetto dello Sport), transito della corsa a Passo Sant’Angelo, Passo San Ginesio, Abbadia di Fiastra, Stazione di Pollenza, Tolentino, Passo di Treia, Villa Potenza, Sambucheto. Il primo passaggio a Recanati è previsto intorno alle 15:40, passaggio per le località di Spaccio Fuselli, Chiarino, Romitelli e la Svolta per poi risalire sulla SP77 passando per la seconda volta nella frazione Le Grazie fino all’arrivo (16:30 circa) nella centralissima Piazza Leopardi ad accogliere il 33°vincitore nell’albo d’oro.

CAMPOCAVALLO DI OSIMO – Doppio immancabile appuntamento domenica 2 ottobre sulle strade di Campocavallo di Osimo e di eccezionale importanza a fine stagione per il Trofeo Gammaplastik e la Coppa Beata Vergine dell’Addolorata con il Club Ciclistico Campocavallo in cabina di regia. Il ritrovo (alle 13:00), partenza ed arrivo sono collocati in Via Bachelet. Gli esordienti di primo anno (Trofeo Gammaplastik) si sfideranno per 38,5 chilometri a partire dalle ore 14:30 ripetendo 5 volte un anello di 7,7 chilometri mentre quelli di secondo anno (Coppa Beata Vergine Addolorata) pedaleranno per 39 chilometri con partenza fissata alle 16:00 e la percorrenza di 6 giri del medesimo circuito per complessivi 46,2 chilometri.

URBANIA – Ben avviata la macchina organizzativa dell’Urbania Enduro Race. I praticanti del fuoristrada estremo si ritroveranno domenica 2 ottobre ad Urbania per prendere parte alla gara organizzata dall’ASD Zeroemezzo Racing Team che si svilupperà su tre prove speciali di diverse difficoltà in un tragitto di 28 chilometri dove verranno presi i tempi di riferimento per stilare la classifica. Ritrovo ad Urbania alle 7:30 presso il Circolo Tennis Durantino, alle 8:30 partenza del primo concorrente.

BELMONTE PICENO – Torna a Belmonte Piceno una nuova edizione del Trofeo Pasta di Aldo su un percorso della lunghezza di 400 metri per i baby bikers dai 7 ai 12 anni. A farsi carico dell’organizzazione l’Asd Conero Cup: per domenica 2 ottobre ritrovo alle 7:30 presso il campo sportivo di Belmonte Piceno e inizio delle gare alle 9:30.

SARTEANO (TOSCANA) – Il Trofeo Coni è l’evento giovanile di punta multisportivo a livello nazionale rivolta ai ragazzi under 14. Migliaia di giovani si sfidano nelle diverse competizioni regionali in tutti gli sport rappresentando la propria regione alla finale nazionale: quest’anno la sede della fase finale della settima edizione è la Toscana (da oggi fino al 2 ottobre) ospiterà a Sarteano e nella Valdichiana Senese un gran numero di atleti provenienti da tutta Italia in tutte le discipline sportive. Per il ciclismo è prevista una prova di staffetta team relay in mountain bike nella quale si faranno onore i giovanissimi marchigiani del Superbike Team: Stella Forti, Giuseppe Libero, Manuel Filippetti e Matteo Angiolani.