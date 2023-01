FCI Marche: secondo ed ultimo appuntamento col Bike Day per la Sicurezza Stradale a Civitanova Marche

Con lo svolgimento del Bike Day per la sicurezza stradale andato in scena il 14 gennaio scorso a Senigallia e aperto alle società provinciali dei comitati FCI di Ancona e di Pesaro-Urbino, il cerchio si chiude sabato 28 gennaio con il secondo ed ultimo appuntamento per tutti i corridori esordienti-allievi praticanti il ciclismo su strada e fuoristrada, appartenenti alle società in seno ai comitati FCI di Macerata e di Ascoli Piceno-Fermo. L’incontro avrà luogo dalle 16:00 alle 18:00 circa presso l’Asd Fontespina 2000 in via Saragat a Civitanova Marche. Il corso è utile per un approccio sicuro all’utilizzo della strada e consapevole delle norme comportamentali da adottare sia negli allenamenti che nelle gare.

