FCI Marche: strada, giovanissimi e mountain bike il 26 giugno tra Osteria Nuova, Montecassiano, Amandola e Bottega di Vallefoglia

OSTERIA NUOVA – Quinta edizione alle porte per il Memorial Roberto Cialdini, a cura del sodalizio Pisaurum Young Riders in programma domenica 26 giugno a Osteria Nuova di Montelabbate. Con ritrovo alle 8:30 (via Amendola) ed inizio delle batterie di gara alle 10:00 su un tracciato di 750 metri da ripetere più volte, l’evento offre l’occasione per godersi lo spettacolo ed una colorita passerella di baby atleti dai 7 ai 12 anni pronti ad onorare questa manifestazione con la loro presenza.

MONTECASSIANO – Dopo il successo ottenuto nel mese di marzo con il Gran Premio San Giuseppe per dilettanti élite ed under 23, ancora il Velo Club Montecassiano in prima linea per offrire una nuova opportunità di confronto con le categorie giovanili. Già disputata la prima volta nel settembre 2021, il Trofeo CRB Orlature Tomaie torna a tener banco domenica 26 giugno nella zona industriale di Montecassiano per la categoria esordienti primo e secondo anno. Un momento sportivo di grande attenzione per l’assegnazione del campionato regionale FCI Marche cui sono pronti a darsi battaglia in primis atleti e società marchigiane (Team Cingolani, Potentia Rinascita, Pedale Rossoblu Picenum, Alma Juventus Fano, Pedale Chiaravallese, Ciclistica Recanati e Stampi Italia-Civitanova Bike Academy) per aggiudicarsi l’ambito titolo in palio e tante presenze da fuori regione (Team Go Fast e Pedale Teate dall’Abruzzo, Velo Club Cattolica e Pedale Riminese dall’Emilia Romagna). Partenza della gara dei ragazzi di primo anno da via Don Ezio Cingolani alle 9:30 con 8 giri di 3 chilometri cadauno e alle 10:45 quelli di secondo anno ripetendo 11 volte il circuito. In comune a entrambe le categorie, una volta terminati i giri, il ritorno all’arrivo tramite un segmento finale di 5,5 chilometri.

AMANDOLA – Si disputa domenica 26 giugno ad Amandola una gara di mountain bike inedita nel panorama marchigiano del fuoristrada: la Granfondo della Pace. Grazie all’impegno profuso dall’associazione Sarnano in Bici, con ritrovo alle 7:00 presso il campo sportivo e la partenza alle 8:45 in piazza Risorgimento, la distanza principale è la point to point di 43 chilometri tra strade bianche, sentieri e mulattiere, in alternativa solo per le categorie giovanili esordienti e allievi un percorso ridotto a 20 chilometri. Un appuntamento che si annuncia ricco di contenuti tecnici, promozionali e sportivi con i Monti Sibillini sullo sfondo, territorio particolarmente vocato per tutti gli sport all’aria aperta.

BOTTEGA DI VALLEFOGLIA – Torna domenica 26 giugno il ciclismo della categoria juniores a Bottega di Vallefoglia con la quinta edizione del Trofeo Giovani Promesse. A distanza di tre anni dall’ultimo svolgimento, un ritorno in grande stile per l’Asd Ciclistica Vallefoglia per dare al territorio dell’entroterra pesarese una grande ribalta con una gara juniores collocata a una settimana di svolgimento dei Campionati Italiani in Piemonte a Cherasco. Con la partenza alle 15:00 in via Nazionale, la gara consiste in un circuito diviso in 12 giri: le prime 10 tornate su un percorso di 9 chilometri circa con leggeri saliscendi. Si parte da Bottega si procede per la zona industriale di Talacchio per poi prendere la strada provinciale Fogliense fino a Montecchio per ritornare a Bottega. Gli ultimi 2 giri sono di 13 chilometri cadauno dove da Bottega si entra nel paese della Morciola e raggiungere il paese di Colbordolo. Attraverso una discesa di circa 4 chilometri, si raggiunge Talacchio e si procede per la strada provinciale Fogliense fino ad arrivare a Montecchio per poi procedere al traguardo a Bottega.