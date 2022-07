FCI Marche: tanti appuntamenti per tutte le categorie nel primo week-end di luglio

RECANATI – Entra nel vivo la seconda edizione della Villa Teresa Skills a cura della Recanati Bike Team. Una manifestazione programmata nel pomeriggio di sabato 2 luglio aperta ai giovanissimi federali di età compresa tra i 7 e i 12 anni, promozionali e non tesserati che daranno prova della loro abilità sia sull’asfalto e poi con una gara short track sul tratto sterrato ed asfalto (ritrovo alle 14:30 presso Villa Teresa a via dei Politi).

PESARO-URBINO – Appuntamento con il ciclismo allievi domenica 3 luglio tra Pesaro ed Urbino per assistere ad una giornata che sicuramente non deluderà le attese di coloro che vorranno onorare la neonata manifestazione denominata Rossini-Raffaello, in memoria di Marco Ragnetti e intitolata a due storici personaggi della musica (Pesaro – Gioacchino Rossini) e dell’arte (Raffaello Sanzio – Urbino). La partenza è prevista alle 15:30 da Piazza del Popolo a Pesaro, mentre l’arrivo è posto nei pressi dei torricini di Urbino intorno alle 17:30. Il tracciato interessa le zone di Montelabbate, Apsella, Talacchio, Rio Salso, Borgo Massano, Cà Gallo, Schieti, Fermignano e Cà Lagostina. Con l’organizzazione congiunta dell’Alma Juventus Fano e dell’Asd Ciclo Ducale, questo evento ciclistico nuovo di zecca del calendario marchigiano nasce con grandi ambizioni, ovvero quelle di diventare una vera e propria classica per quanto riguarda questa specifica categoria giovanile.

FALERONE – Gli organizzatori dell’Asd Conero Cup sono ancora al lavoro sugli ultimi particolari in vista della quarta prova della Conero Cup che sta riscuotendo grande interesse tra i gli atleti sia agonisti che amatori per la specialità della mountain bike cross country. Per domenica 3 luglio, appuntamento presso il Parco di San Paolino a Falerone con due distinte partenze: la prima alle 9:00 per esordienti e allievi, a seguire intorno alle 10:00 le gare per juniores, open e master.

MONTE SAN VITO – Mancano gli ultimi dettagli, ma in casa Pedale Chiaravallese tutto è pronto per una domenica pomeriggio (3 luglio) all’insegna del divertimento e dei sorrisi, classici di una manifestazione di ciclismo giovanile con lo svolgimento del Gran Premio Idromarche Team. È una gara su strada in circuito per bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni con la seguente ripartizione di giri su un percorso chiuso al traffico in località Le Cozze: G1 giri 4, G2 giri 6, G3 giri 9, G4 giri 12, G5 giri 15, G6 giri 22.

CHERASCO (PIEMONTE) – Agli sgoccioli il conto alla rovescia per i campionati italiani di ciclismo Juniores della prova in linea su strada a Cherasco. Ad inaugurare la manifestazione sarà il tricolore femminile dove si esibirà la campionessa italiana uscente Eleonora Ciabocco del Team Di Federico-Ciclismo Insieme sabato 2 luglio, poi tocca alla prova maschile domenica 3 luglio in gara la rappresentativa regionale marchigiana con Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese), Matteo Fiorini (Pedale Chiaravallese), Luca Fraticelli (Sidermec F.lli Vitali), Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle), Davide Novelli (Scap Trodica di Morrovalle) e Anthoni Silenzi (OP Bike-Pedale Rossoblu).

VIGGIANO (BASILICATA) – Per continuare l’escalation di risultati ad alti livelli, la rappresentativa fuoristrada giovanile delle Marche è partita alla volta della Basilicata per disputare la quarta prova della Coppa Italia Giovanile a Viggiano per esordienti e allievi in data domenica 3 luglio. Filippo e Tommaso Cingolani del Team Cingolani (esordienti primo anno), Filippo Modesti (Bici Adventure Team – allievi uomini primo anno), Morgan Dubini (Superbike Bravi Platform Team – allievi primo anno), Giulia Rinaldoni (Polisportiva Morrovallese – allieve donne secondo anno) e Claudia Massaccesi (Bici Adventure Team – allieve donne secondo anno) saranno di scena nell’appuntamento agonistico in terra lucana a Viggiano, nell’intento di tenere alto l’onore della propria regione alla luce dell’attuale piazzamento in classifica generale della Coppa Italia: terzo posto con 739 punti dietro il Veneto (764) e la Lombardia (746) e staccando di 30 punti il Piemonte che si trova in quarta posizione.