FCI Marche: triplo appuntamento nel pesarese con il ciclismo su strada allievi e giovanissimi

CENTINAROLA DI FANO – È ormai alle porte il Memorial Michele&Stefano per la categoria allievi che si ripropone domenica 17 luglio con fervore ed entusiasmo in ricordo di Michele Santini e Stefano Ferri, due amici ciclisti prematuramente scomparsi. L’intento degli organizzatori dell’Asd Centinarolese è quello di dare a questa manifestazione l’impronta delle edizioni precedenti (tranne quella del 2020 non disputata a causa della pandemia) con la novità dell’assegnazione del titolo regionale FCI Marche. Con ritrovo alle 10:00 in Via Monfalcone e partenza alle 15:30, il percorso di 76,8 chilometri è un circuito cittadino di 8,8 chilometri da ripetersi 8 volte: si snoda nella lussureggiante vegetazione che costeggia il torrente Arzilla, proseguendo nell’abitato di Fenile, Zona Trave, Fornace e Via Fanella, tratti di strade molto tecniche ed impegnative per poi affrontare un segmento finale di 6 chilometri con l’ascesa alla collina di Montegiove prima dell’arrivo nel cuore di Centinarola. Il giorno prima, sabato 16 luglio, tocca alla Cronoscalata al Montegiove, l’esercizio individuale contro il tempo da portare a termine sulla distanza di soli 2,7 chilometri sempre a cura dell’Asd Centinarolese con partenza del primo corridore alle 16:00. Per rendere ancora più allettante il programma della Due Giorni Centinarolese, è previsto un premio al vincitore della combinata e al suo direttore sportivo.

PESARO – Dopo le precedenti esperienze a livello organizzativo con il Memorial Cialdini e il Trofeo Piersanti tra aprile e giugno, il sodalizio Pisaurum Young Cycling si rende protagonista per la terza volta nell’organizzazione di manifestazioni per le categorie giovanili under 13. Domenica 17 luglio è in programma la prima edizione del Trofeo Pisaurum Young Riders: per tutti i baby partecipanti tra i 7 e i 12 anni (una novantina gli iscritti) ritrovo alle 8:30 a Pesaro in via Divisione Legnano, inizio delle gare alle 10:00 e percorso ad anello di 1100 metri da ripetere più volte in base all’età del baby partecipante.