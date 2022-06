FCI Marche: un 2 giugno ricco di appuntamenti con esordienti, allievi, mtb cross country e categorie giovanissimi

CHIARINO DI RECANATI – Sempre in prima fila la tradizione ciclistica giovanile ed organizzativa dell’Associazione Ciclistica Recanati. Un’altra splendida occasione per apprezzare la bontà del lavoro nel dietro le quinte dei dirigenti recanatesi, capitanati dal presidente Fabio Corvatta, si presenta nuovamente giovedì 2 giugno con il Trofeo Circolo ACLI Chiarino (esordienti) e il Trofeo SS. Giuseppe e Filippo Neri (allievi) in memoria di Mario Marinelli. Al mattino la corsa dedicata agli esordienti primo anno (31 chilometri – partenza alle 9:00) e secondo anno (39 chilometri – partenza alle 10:10) mentre nel pomeriggio di scena gli allievi (70 chilometri – partenza alle 15:00). Per le categorie esordienti primo e secondo anno in palio i titoli di campione provinciale FCI Macerata. Nutrita la presenza di giovani atleti da Abruzzo, Emilia Romagna, Puglia, Campania, Lazio, Umbria e ovviamente Marche in rappresentanza delle seguenti squadre: Associazione Ciclistica Recanati, SC Recanati Marinelli Cantarini, Eurobike Riccione, Cicli Tonti Cattolica, Pedale Azzurro Rinascita, Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica, Pedale Rossoblu Picenum, Alma Juventus Fano, OP Bike, Pedale Chiaravallese, Gubbio Ciclismo Mocaiana, UC Città Di Castello, UC Foligno, Effetto Ciclismo-Noi Sport, Pedale Teate, Pedale Sulmonese Team Go Fast, Acd Guarenna, Asd Moreno Di Biase, Team Cesaro, Canusium Bike, Andria Bike, Team Go Fast Puglia, Asd 1D+ – Un Dente in Più, US Forti e Liberi-Zanetti Cicli, Potentia Rinascita, Team Cingolani, Stampi Italia Civitanova Bike Academy, Rinascita, Villa Sant’Antonio Cicli Cocci, Velo Club Racing Assisi Bastia e Mary J Sweet Angel.

ACQUASANTA TERME – Appuntamento di grande spessore, a cura del Progetto Ciclismo Piceno, giovedì 2 giugno per il settore del fuoristrada ad Acquasanta Terme con lo svolgimento della seconda edizione dell’omonima gara cross country. Visto il successo dello scorso anno, è lecito attendersi un buon livello di atleti in gara anche per la validità della stessa di campionato regionale FCI Marche cross country e di gara di apertura del circuito Conero Cup. Con il quartier generale dell’evento posto all’interno degli impianti sportivi nella frazione di Cagnano di Acquasanta Terme, sede del ritrovo a partire dalle 8:00, agonisti e amatori sono attesi su un percorso comune di circa 3 chilometri con un dislivello di 150 metri circa. Dopo la partenza su asfalto, si prosegue in salita fino al passaggio sulla prima cava di travertino, breve tratto tecnico in discesa e si risale tramite salita ripida. Una brevissima discesa riporta la corsa su un’altra salita fino alla seconda cava dove inizia una discesa molto tecnica. A seguire l’area tecnica e giù ancora verso il passaggio del giro questa volta attraverso un bosco che, dopo un tratto piuttosto scorrevole, termina con l’ultima difficoltà tecnica del percorso, ovvero una discesa ripida che porta alla conclusione del giro. Sono tre fasce di partenza: alle 9:30 tutte le categorie amatoriali, alle 10:45 esordienti, allievi, juniores, under 23, élite ed epilogo alle 12:15 con i G6 promozionali uomini e donne.

MATELICA – Di scena a Matelica il Baby Garden Bike con l’omonimo Gruppo Ciclistico ad accogliere i giovanissimi di età compresa tra i 7 e i 12 anni. La manifestazione consiste in una pedalata non competitiva per bambini fino ai 12 anni su un percorso interamente pianeggiante e sterrato con piccole difficoltà nei giardini pubblici di Matelica (ritrovo alle 14:00). Saranno previste delle postazioni dove i bambini potranno effettuare delle prove di abilità ciclistica sotto il controllo di istruttori federali.

SAN GIRIO DI POTENZA PICENA – Gioventù under 13 sui pedali giovedì 2 giugno a San Girio presso il Ciclodromo Marzio Rinaldoni per il Trofeo San Girio. Con ritrovo fissato alle 13:30, ad organizzare l’evento di ciclismo giovanile under 13 il sodalizio della SC Potentia Rinascita che si prepara ad accogliere i bambini e i ragazzi che dovranno cimentarsi in prove di abilità per G1-G2-G3 e tipo pista per G4-G5-G6 sulla falsariga di quanto svolto domenica 29 maggio con le gare esordienti.

MONTECASSIANO – Ottava edizione del BC Giro a cura del Velo Club Montecassiano che ritorna alla ribalta dopo l’emergenza sanitaria nazionale. Pedalare senza fretta è ancora una volta il motto di questa manifestazione in data giovedì 2 giugno: tutti in sella su un percorso di 23 chilometri (Sambucheto, San Firmano di Montelupone, Sambucheto) tra discesa e pianura con avvio dalla centralissima piazza Unità d’Italia alle 8:30.