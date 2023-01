Federico Buffa e Dario Vergassola a Castelraimondo per il Rivela Festival.

Il tema per la serata è QUANDO LO SPORT DIVENTA LEGGENDA.

L’evento si terrà al Lanciano Forum venerdì 20 gennaio a partire dalle ore 21,30.

Sul palco a rivelarci aneddoti e curiosità sarà in primis il noto giornalista, scrittore e telecronista Federico Buffa che dialogherà con Dario Vergassola su episodi e gesta di grandi sportivi in tema con il titolo.

Lo sport non solo può diventare leggenda ma è anche un motore di unione sociale molto importante.

L’inconfondibile narrazione di Buffa, non è soltanto antologia ma capace di fare cultura e di stabilire collegamenti e connessioni con uno stile potente ed evocativo. La presenza di Dario Vergassola ne arricchirà il contenuto grazie a domande e metafore tragicomiche.

Il format, organizzato da Eclissi Eventi con il sostegno della Regione Marche, ha l’obiettivo di rivelare, scoprire, essere curiosi: durante le serate si scopriranno ed esamineranno argomenti di cultura, attualità e anche storie di vita. Una forma di approfondimento culturale nei più svariati ambiti dello scibile umano. «Il pubblico che partecipa al Rivela Festival sarà portato a meravigliarsi, ad interrogarsi su ciò che accade nel mondo e dunque a comprendere – spiegano gli organizzatori -.

Dunque nell’appuntamento di Castelraimondo non mancheranno storie di sport che fanno storia e che faranno anche riflettere e motivare.

Il costo del biglietto (acquistabile sul posto e anche sul circuito Ciaotickets) è di 6 euro.

Per info tel. 0733 865994.

