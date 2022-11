Fermana-Alessandria, precedenti: prima volta assoluta di questa sfida

Prima volta per la sfida tra la Fermana e l’Alessandria. Le squadre si affrontano in una partita in cui la posta in palio è alta, soprattutto per i canarini di mister Protti. In casa gialloblù la vittoria manca infatti dal 18 settembre scorso quando fu sconfitto nettamente il Cesena attuale capolista del girone.

Dunque bisogna tornare al successo e iniziare a vincere contro le dirette avversarie per la lotta salvezza anche in ottica di miglior classifica negli scontri diretti. La speranza è che, contro i “grigi” piemontesi, ci sia finalmente la svolta per sancire la fine di un periodo magro di risultati. La cabala viene in aiuto dei canarini; infatti nella storia sono 11 le partite di campionato giocate di domenica 13 novembre, di cui 8 disputate in casa. Al Bruno Recchioni la Fermana non ha mai perso, collezionando ben 5 vittorie e 3 pareggi.

Nella stagione 1960-61, in serie D, 1-0 contro la Pro Vasto. Sempre in serie D, nel campionato 1966-67, pareggio per 1-1 con il Chieti. Passano undici anni ed arriva il 2-1 contro il Carpi nella stagione ‘77-’78. Nel campionato Interregionale 1983-84, l’anno della promozione in C2, 0-0 con il Tortoreto Lido. Dopo cinque anni, in Promozione, 5-1 al Potenza Picena e ritorno in Interregionale. Stagione 2005-06, in serie C1, 1-1 contro il Padova. Dopo 6 anni, in Eccellenza, 1-0 alla Belvederese. Infine, nell’anno della promozione in C, 2016-17, 1-0 al Campobasso.