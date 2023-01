Fermana-Aquila 1-1, ancora un pari per i Canarini

Ancora un pareggio per la Fermana che impatta 1-1 al Bruno Recchioni contro l’Aquila Montevarchi.

Quindi dopo Recanatese e Cesena, oggi arriva il terzo pareggio consecutivo per gli uomini di Protti che allungano a sei la striscia di risultati utili consecutivi. Partita povera di emozioni, in cui hanno dominato corsa e agonismo ma di occasioni limpide se ne sono viste poche. Succede tutto nel primo tempo con la Fermana che passa in vantaggio su calcio piazzato di Giandonato, mentre il pari per i toscani porta la firma dell’ex canarino Rovaglia. Ora la Fermana è attesa dalla trasferta di martedì ad Olbia per un altro scontro diretto, sabato è in calendario la seconda trasferta consecutiva in casa della Virtus Entella.

FERMANA – AQUILA MONTEVARCHI 1-1 (p.t. 1-1)

MARCATORI 16’ Giandonato, 45’ Rovaglia

FERMANA(4-3-3) Borghetto; Eleuteri, Pellizzari, Parodi, Carosso (36’st Maggio); Scorza, Giandonato, Graziano (36’st Bunino); Tulissi (10’ Pinzi), Fischnaller (36’st De Nuzzo), Romeo

A disposizione: Vaccarezza, Nardi, Spedalieri, Vessella, Pampano, Gkertsos, Ronci.

Allenatore: Stefano Protti

A.MONTEVARCHI (3-4-1-2) Giusti; Tozzuolo (29’st Silvestro), Gennari, Fiumanò (29’st Chiti); Cerasani, Amatucci, Nador, Lischi; Giordani; Rovaglia (47’st Sorgente), Kernezo (29’ Biagi).

A disposizione: Mazzini, Bertola, Boncompagni, Jallow, Manè, Marcucci.

Allenatore: Marco Banchini

ARBITRO Fabrizio Pacella di Roma 2 (De Chirico/Nocosia/Ursini)

NOTE Osservato un minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Carlo Tavecchio

Ammonizioni: Romeo, Tozzuolo, Silvestro, Nador

Espulsioni:

Corner: 4-3

Recuperi p.t 2’, s.t.5′