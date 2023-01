Fermana-Aquila Montevarchi: i convocati di mister Stefano Protti

Torna a giocare in casa la Fermana per la quarta uscita ufficiale del 2023, valida come quinto turno del girone di ritorno.

Canarini oggi al Bruno Recchioni alle ore 17,30, dove andrà in scena per la giornata numero 24 del Girone B di Serie C la sfida Fermana – Aquila Montevarchi. Tra i gialloblù non ci sarà il giocatore Gianvito Misuraca, fermato per un turno dal giudice sportivo per squalifica.

ECCO I CONVOCATI DI MISTER STEFANO PROTTI

PORTIERI

Borghetto, Nardi, Vaccarezza

DIFENSORI

Carosso, De Nuzzo, Eleuteri, Gkertsos, Parodi, Pellizzari, Spedalieri, Vessella

CENTROCAMPISTI

Giandonato, Graziano, Pinzi, Romeo, Scorza

ATTACCANTI

Bunino, Fischnaller, Maggio, Pampano, Ronci, Tulissi