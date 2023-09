Fermana-Cesena 0-4, Canarini travolti in casa dai romagnoli

Fermana travolta in casa dal Cesena. Al Bruno Recchioni il match tra canarini e romagnoli termina con il rotondo punteggio di 4-0 in favore del Cesena.

Pessima prestazione da parte della Fermana, che delude sotto ogni punto di vista, tattico e caratteriale. Tantissimi errori commessi dalla formazione canarina, soprattutto in difesa, hanno spianato la strada ad un Cesena venuto a Fermo per dare seguito alle due vittorie consecutive a Pontedera ed in casa contro l’Ancona. Tutto in discesa per il Cesena fin da subito quando uno svarione difensivo permette a Corazza di sbloccare il punteggio. La Fermana prova a reagire ma non riesce ad impensierire i romagnoli che chiudono il primo tempo sul 3-0. Match già finito dopo il primo tempo, nel secondo tempo si assiste ad una gara dai ritmi più simili ad un’ amichevole visto il risultato già compromesso per la Fermana.