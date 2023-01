Fermana-Recanatese 0-0, vincono le difese nel derby marchigiano

Vincono le difese al Recchioni dove il derby marchigiano tra Fermana e Recanatese finisce con il risultato di 0-0.

Match giocato su alti livelli di intensità agonistica con pochissime palle gol ed il risultato finale rispecchia in maniera fedele l’andamento della sfida. La Fermana recrimina per un paio di episodi dubbi in apertura di secondo tempo, ma la valutazione dell’arbitro è stata diversa da quella dei tifosi locali e dei giocatori gialloblu. Canarini che hanno giocato in inferiorità numerica dal 27’ minuto del secondo tempo per l’espulsione per doppia ammonizione di Parodi. La Recanatese ha confermato le qualità di formazione ben organizzata, compatta, che concede poco e che in ripartenza può essere molto pericolosa. Bellissima cornice di pubblico al Bruno Recchioni, (1500 i presenti con presenza ospite) e tifo incessante. Ora l’appuntamento è per domenica all’Orogel Stadium di Cesena per una trasferta che sicuramente vedrà una nutrita presenza di tifosi della Fermana.

FERMANA-RECANATESE 0-0 (p.t. 0-0)

MARCATORI

FERMANA (4-3-3) Borghetto; Eleuteri, Parodi, Pellizzari, Carosso; Scorza (28’st Spedalieri), Giandonato, Misuraca; Romeo (44’st Graziano), Fischnaller (39’st Bunino), Maggio (39’st Nannelli).

A disposizione: Vaccarezza, Santoni, De Pascalis, De Nuzzo, Tulissi, Cardinali, Vessella, Pinzi, Gkertsos, Ronci

Allenatore: Stefano Protti

RECANATESE (4-4-2) Fallani; Somma; Ferrante, Marafini, Ferretti; Guadagni, Morrone, Raparo (8’st Senigagliesi), Carpani; Sbaffo, Giampaolo (23’st Marilungo)

A disposizione: Amadio, Longobardi, Quacquarelli, Yabre, Guidobaldi, Peretti.

Allenatore: Giovanni Pagliari

ARBITRO Andrea Ancora di Roma 1(Santarossa/Fratello/Guitaldi)

NOTE Ammonizioni: Marafini, Scorza, Somma, Pellizzari

Espulsioni: Parodi

Corner: 7-5

Recuperi p.t 2’, s.t.6′