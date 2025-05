Festa della Mamma: perché si celebra oggi e qual è il suo significato

Ogni seconda domenica di maggio l’Italia rende omaggio alle madri: ecco l’origine della Festa della Mamma e il valore di questa giornata speciale

La Festa della Mamma è una delle ricorrenze più amate e sentite, capace di unire generazioni diverse nel segno dell’affetto, della gratitudine e del legame più profondo: quello tra madre e figli. In Italia, come in molti altri Paesi del mondo, si celebra ogni seconda domenica di maggio, motivo per cui nel 2025 cade oggi, domenica 11 maggio.

Ma perché proprio questa data? La scelta risale alla metà del Novecento, quando si cercò di dare una collocazione ufficiale a una festa già celebrata informalmente in varie epoche e culture. Nel nostro Paese fu proposta nel 1957 da don Otello Migliosi, un parroco dell’Umbria, che volle dedicare una giornata speciale alle madri della sua comunità. L’iniziativa fu accolta con entusiasmo, fino a diventare una celebrazione nazionale. A livello internazionale, l’istituzionalizzazione si deve invece alla statunitense Anna Jarvis, che nel 1908 organizzò la prima Festa della Mamma moderna in memoria della propria madre, attivista pacifista.

Oggi questa giornata è un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale delle madri nella società, nella famiglia e nella crescita di ogni persona. Non si tratta solo di un momento per regalare fiori o cioccolatini, ma anche per rinnovare un sentimento di riconoscenza e vicinanza, spesso dato per scontato nella frenesia quotidiana. In un’epoca in cui la maternità assume forme sempre più varie, la Festa della Mamma diventa anche simbolo di inclusione e di rispetto per tutte le figure materne, indipendentemente da età, provenienza o situazione familiare.

In ogni casa, questa domenica si colora di piccoli gesti d’amore: un biglietto scritto a mano, un abbraccio inatteso, una colazione preparata con cura. È in queste attenzioni semplici che si racchiude il senso più autentico della festa. Perché non serve un regalo costoso per dire “grazie”: basta esserci, con sincerità.