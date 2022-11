Festa dell’Albero 2022: le iniziative di Legambiente nelle Marche

Torna la festa dell’albero, la campagna di Legambiente dedicata agli alberi, i nostri più grandi amici e alleati nel contrastare la crisi climatica, che si svolgerà dal 18 al 21 novembre in tutta Italia.

Come sempre, il focus di ogni iniziativa sarà riservato all’immenso contributo degli alberi nella lotta al cambiamento climatico, ma anche all’insostituibile ruolo di custodi di biodiversità e di tutela di interi ecosistemi che essi ricoprono. Numerose le iniziative in tutta la Regione Marche, molte delle quali a cura dei circoli di Legambiente.

“La Festa dell’Albero ha una forte valenza simbolica, quella di sensibilizzare all’importanza del nostro patrimonio verde, del verde urbano e della sua cura, – ha dichiarato Mariagiulia Lucchetti, responsabile campagne di Legambiente Marche – ma ha anche una grande valenza effettiva. Anche quest’anno infatti la storica campagna di Legambiente dedicata agli alberi contribuisce agli obiettivi del progetto europeo Life Terra facendo rientrare le proprie iniziative nel suo contatore, concorrendo così al raggiungimento dell’ambizioso obbiettivo di piantare 500 milioni di alberi in tutta Europa, di cui 9 milioni in Italia.”

Tanti gli eventi culturali e le iniziative di piantumazione organizzati nelle Marche grazie ai circoli di Legambiente, alcuni dei quali organizzati anche con la collaborazione del coordinamento giovani di Legambiente, nato nell’ambito del progetto Youth4Planet, progetto che mira a mobilitare migliaia di giovani volontari in tutto il Paese, coinvolgendoli e stimolando la citizen science, marchio di fabbrica dell’associazione.

Quest’anno, inoltre, la Festa dell’Albero farà da cornice allo Youth Climate Meeting regionale, un momento di incontro dedicato ai giovani e un’opportunità concreta di confronto e scambio di idee sui principali temi ambientali, tra i quali biodiversità e cambiamenti climatici, divulgazione scientifica e molto altro. In particolare, l’appuntamento è per domenica 20 novembre, con il Festival dell’Albero, che ha visto la collaborazione del circolo Legambiente Il Pungitopo, Casa delle Culture e i ragazzi del coordinamento giovani di Legambiente: a partire dalle ore 15:30 workshop, talk scientifici e molto altro nell’accogliente spazio di Casa delle Culture ad Ancona.

“Il progetto Youth4Planet, che sta volgendo a conclusione, ha rappresentato un importante percorso di coinvolgimento dei giovani e una importante conferma del fatto che ai giovani dell’ambiente importa, – ha dichiarato Emiliano Stazio, coordinatore gruppo giovani Legambiente Marche – E’ per questo che, come coordinamento giovani, abbiamo voluto cogliere l’opportunità di far confluire l’evento finale di progetto, all’interno di una festa significativa e partecipata come lo è la Festa dell’Albero. Sarà per i ragazzi e le ragazze che parteciperanno, e per chiunque vorrà, un’opportunità concreta di confronto e di partecipazione al dibattito ambientale”.

Di seguito le iniziative previste per il weekend:

CIRCOLO AZZARUOLO – JESI

19-20-21-21 novembre, Jesi: Festa dell’Albero

Attività di piantumazione e di raccolta dei rifiuti, tour in bicicletta e passeggiate esplorative, racconti e laboratori nel primo evento nato dalla collaborazione tra Comune di Jesi e molte associazioni che si occupano di ambiente e mobilità sostenibile.

Sabato 19, ore 14.30, Parco della Granita: “Tutti insieme alla Granita”

Pulizia del torrente e documentazione fotografica dell’evento con Jesi Clean, WWF e Circolo fotografico Ferretti.

Domenica 20, ore 9.30, Parchi della città: “Tour in bicicletta attraverso i parchi della città”

Con Fiab, Legambiente, WWF, JesiClean e Fondazione “Michele Scarponi”

Lunedì 21, Festa dell’Albero nelle scuole, con la consegna dei volumi dal titolo Il parlamento del Bosco, un libro di favole per bambini, con immagini illustrate da Orfeo Tamburi.

Martedì 22, ore 21.00, Sala ex II Circoscrizione: Convegno “Zone 30 e mobilità Sostenibile”

Con la Fondazione “Michele Scarponi” e Matteo Dondè, esperto in pianificazione della mobilità sostenibile.

CIRCOLO NATURALISTICO IL PUNGITOPO – ANCONA

Domenica 20 novembre, ore 11:00, Casa delle Culture Ancona: Festival dell’Albero – V Edzione

Piantumazioni, workshop, talk scientifici e tante altre attività faranno da cornice allo Youth Climate Meeting regionale. Evento organizzato nell’ambito del progetto Youth4Planet, in collaborazione con Casa delle Culture.

CIRCOLO IL PETTIROSSO – TOLENTINO

Lunedì 21 novembre, 9:30, Tolentino: Pianta un Amico

Festa dell’albero con attività di piantumazione presso il quartiere Foro Boario con la collaborazione del Comune di Tolentino e la partecipazione dei bambini e ragazzi dell’IC Don Bosco e dell’IC Lucatelli.

CIRCOLO LU CUCALE – SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Venerdì 18 novembre, ore 11:00, Centobuchi di Monteprandone: “Festa dell’albero”

Attività di piantumazione nel giardino della scuola con i ragazzi di alcune classi dell’ISC B. Croce.

In collaborazione con il Comune di Monteprandone.

Sabato 19 novembre, ore: 10.00, Ripatransone: “Un albero per la pace”

Attività di messa a dimora di alcuni alberi di fronte alla scuola. In collaborazione con ISC di Ripatransone e Comune di Ripatransone.

Lunedì 21 novembre:

Ore 9:30, Grottammare: “Cresce il BancaBosco”

Messa a dimora di 50 alberi, presso il Parco dell’allegria (via Marcovaldo). In collaborazione con: BCC (Banca di Credito Cooperativa), Comune di Grottammare.

Ore 10.00, San Benedetto del Tronto: “Un bosco sociale”.

Inaugurazione giardino sociale e messa a dimora dei primi alberi da frutta, presso il terreno preso in gestione dal circolo Legambiente Lu Cucale (via montagna dei fiori). In collaborazione con: Comune di San Benedetto del Tronto, Vivaio “La Fiorita Garden”, Azienda Adriatica oli / Amicambiente, Picenambiente Spa, SAI “Together” Grottammare, CASA LELLA 2000, Caritas Diocesana San Benedetto del Tronto, Periti Agrari UNIVPM, Dipartimento di Scienze Agrarie.

Ore 11:00, Centobuchi di Monteprandone: : “Amico Albero”

Attività di piantumazione nel giardino della scuola primaria con i ragazzi di alcune classi dell’ISC Benedetto Croce. In collaborazione con il Comune di Monteprandone.

CIRCOLO PORTO SANT’ELPIDIO

18-19-21 novembre, Porto Sant’Elpidio: Festa dell’Albero

Piantumazione di piante di ulivo, come simbolo di pace. Aderiscono all’iniziativa 13 scuole della città, con la partecipazione di 1300 bambini.

Domenica 20 novembre, ore 9:30, Porto Sant’Elpidio: “Piantiamolo! Per un clima di Pace”

Coinvolgimento dei cittadini nella piantumazione di 70 alberi, ritrovo presso l’area Orfeo Serafini.

CIRCOLO MARTIN PESCATORE – FALCONARA MARITTIMA

Sabato 26 novembre, ore 9:30, Falconara Marittima: Festa dell’Albero

Messa a dimora di 30 essenze lungo la Ciclovia dell’Esino, alla presenza di alcune classi della scuola primaria ” D.Alighieri” . Evento svolto in collaborazione con Rugby Falconara e Comune di Falconara Marittima.

Sabato 3 dicembre, ore 10:30, Falconara Marittima: Festa dell’Albero

Piantumazione di 70 tamerici presso Rocca a sabato 3 dicembre a completamento di un vialetto prospiciente la spiaggia. Saranno presenti delegazioni di bambini e famiglie delle scuole dell’Infanzia della città. In collaborazione con l’Associazione Pionieri della Rocca a Mare e Comune di Falconara Marittima

CIRCOLO IL RAGUSELLO – PESARO

Sabato 19 novembre, Gradara: Festa dell’Albero

Piantumazione di 35 alberi nel giardino della scuola primaria.

Venerdì 18 novembre, ore 15:00, Pesaro: Festa dell’Albero

Piantumazione di circa 300 alberi, presso il quartiere Celletta. L’evento vede la collaborazione di Alè Muraglia, AUSER e ASPES.

Domenica 27 novembre, ore 10:00, Pesaro: Festa dell’Albero

Messa a dimora di 90 alberi, presso il parco comunale di via del Cinema, quartiere Celletta.

Gli alberi sono stati donati da un socio di Legambiente.

CIRCOLO LE CESANE – URBINO

Venerdì 18 e lunedì 21 novembre, ore 10:00/10:30, Urbino: Festa dell’Albero alle scuole primarie

Coinvolgimento di 11 classi di scuola primaria dell’ICS Pascoli e dell’ICS Volponi, con la piantumazione di un totale di 7 piante tra alberi e arbusti, nei cortili delle rispettive scuole.

Molti degli eventi riportati rientrano nell’ambito del progetto Life Terra e alcuni potranno essere realizzati anche grazie ai fondi del progetto Music for Planet, avviato nella scorsa primavera e sostenuto da Music Innovation Hub, AWorld e Legambiente.

Per ulteriori informazioni in merito alle numerose iniziative si invita a contattare i rispettivi circoli di riferimento.

