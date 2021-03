Nel pomeriggio di ieri, il personale del Commissariato di Polizia di Senigallia è stato impegnato in un serie di attività di controllo per le prevenzione dei reati predatori nonché per il rispetto delle norme precauzionali legate all’emergenza covid 19.

In questo ambito, gli agenti effettuavano dei controlli in zona Vivere Verde, ove talvolta sono stati assembramenti di persone. Nel procedere ai controlli, inoltre, gli agenti notavano due persone che si aggiravano con fare sospetto tra le abitazioni e poi raggiungevano un auto. Qui venivano bloccati e controllati risultando provenire da fuori provincia. In assenza di valida giustificazioni i due venivano sanzionati.

Sempre nel pomeriggio, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato venivano chiamati ad intervenire in zona Saline poiché alla sala radio giungeva una segnalazione di presenza di persone nei pressi del complesso sportivo comunale, in prossimità dei campi da tennis coperti, poiché alcuni giovani sembrava si fossero introdotti.

Dopo aver fatto un sopralluogo nell’area del complesso, gli agenti entravano all’interno di un campo da tennis coperto e qui trovavano 6 giovani che avevano degli apparecchi per la diffusione musicale in uso e che, alla vista degli agenti, tentavano di fuggire. Uno riusciva nell’intento ma nei confronti degli altri 5 gli agenti riuscivano ad evitare la fuga.

I giovani venivano dunque identificati e risultavano essere tutti originari di Senigallia e residenti in diverse zone della città.

In considerazione dell’illecita introduzione nello spazio pubblico, attualmente chiuso al pubblico, e considerate le restrizioni attualmente vigenti, gli agenti provvedevano a contestare la prevista violazione in materia di Covid che prevede l’applicazione della sanzione di euro 400 a persona.

Successivamente interveniva personale del Comune che si riservava di valutare di procedere legalmente nei confronti dei giovani in relazione all’abusiva introduzione all’interno del complesso sportivo.