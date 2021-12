Feste di Natale in Pinacoteca ad Ancona

La Pinacoteca Civica di Ancona vi aspetta per trascorrere insieme le Feste di Natale con un ricco calendario di eventi. Se siete in vacanza o finalmente avete del tempo libero, veniteci a trovare!

26 dicembre e 2 gennaio: visite guidate tematiche che vi faranno scoprire i capolavori della collezione, una delle più importanti nelle Marche.

6 gennaio: per la festa della Befana vi aspetta un evento speciale per bambini e famiglie, per immergervi nel mondo del mago più famoso al mondo: Harry Potter!

Aperture straordinarie:

Domenica 26 dicembre 10:00-19:00

Lunedì 27 dicembre 16:00-19:00

Lunedì 3 gennaio 16:00-19:00

Giovedì 6 gennaio 10:00-19:00

CHIUSI IL 25, 31 DICEMBRE e il 1° GENNAIO

PROGRAMMA:

​​​

​DOMENICA 26 DICEMBRE ore 17:30 – Visita guidata – Donazioni nell’arte: storie e personaggi della Pinacoteca

​DOMENICA 2 GENNAIO ore 17:30 – Visita guidata – Luoghi d’origine: un percorso nell’arte e nella storia

GIOVEDÌ 6 GENNAIO ORE ore 10:30 e 16:00 – Harry Potter a lezione di pozioni d’arte

​VISITE GUIDATE ALLA PINACOTECA (con min. 4 partecipanti):

martedì – venerdì 17:30;

sabato – domenica – festivi 11:30 e 17:30.

Le visite sono su prenotazione: 071 2225047 (negli orari di apertura) [email protected]

Sospese in concomitanza di altri eventi in programma.

Vi aspettiamo!

Vi ricordiamo che per accedere ai musei è necessario esibire il Greenpass.

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.dgc.gov.it/web