Feste Natalizie, numeri da record per gli spumanti marchigiani

Indagini di settore come ogni anno, durante le festività natalizie, per capire come festeggeranno gli italiani e con cosa brinderanno per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Boom per gli spumanti delle Marche che si apprestano a chiudere il 2021 con un imbottigliato a +58% rispetto al 2020, pari a 360mila bottiglie a denominazione d’origine.

Un rimbalzo di oltre 130 mila bottiglie di spumanti, a partire dall’exploit del Verdicchio dei Castelli di Jesi (+70%) in versione bollicine, sfiorando le 170mila bottiglie, i due terzi della produzione spumantistica delle Marche. Lo rileva l’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt), che con 16 denominazioni e 652 soci rappresenta circa il 70% dell’intero export vinicolo della Regione.

Buone performance anche del Verdicchio di Matelica Spumante, Colli Maceratesi Ribona, Vernaccia di Serrapetrona, San Ginesio e Bianchello del Metauro Spumante. Ottime conferme arrivano anche dal fronte delle guide: sono 96 i massimi riconoscimenti ottenuti nel 2021 dai vini marchigiani secondo le sette principali guide di settore del Belpaese (Gambero Rosso, Bibenda, Vinibuoni d’Italia, Slow Wine, Veronelli, Guida Essenziale ai Vini d’Italia e Guida Vitae Ais). Anche in questo caso il protagonista assoluto è il Verdicchio con 68 premi (53 per il Verdicchio dei Castelli di Jesi e 15 per il Verdicchio di Matelica).