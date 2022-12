Feste provinciali FCI Macerata e FCI Ancona nei giorni 8 e 10 dicembre

Doppia occasione per salutare una stagione che ha regalato bei risultati ai movimenti ciclistici provinciali dei comitati FCI Macerata e Ancona.

In ordine temporale, il primo appuntamento è per giovedì 8 dicembre a Matelica presso il Teatro Comunale dove (alle 16:00) si terrà il secondo dei quattro convegni programmati sul tema “La bicicletta tra ecosostenibilita’, piste ciclabili e impianti per l’attivita’ agonistica” intitolato “I bike hospitality e le escursioni alla scoperta del territorio marchigiano” organizzati con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa delle Marche. Al termine del convegno, seguiranno le premiazioni delle società e degli atleti in seno alla FCI Macerata (comitato presieduto da Carlo Pasqualini) che hanno ottenuto risultati di rilievo internazionale, nazionale e regionale nella stagione ciclistica appena conclusa.

A distanza di qualche giorno, sabato 10, l’altro appuntamento ad Ancona (alle 16:00) presso la Sala Terzo Censi CONI con il terzo dei quattro convegni programmati sul tema “La bicicletta tra ecosostenibilita’, piste ciclabili e impianti per l’attivita’ agonistica” intitolato “L’uso della bicicletta mezzo ecosostenibile e le piste ciclabili urbane ed extraurbane” organizzati sempre con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa delle Marche. A seguire le premiazioni per società e atleti in seno alla FCI Ancona presieduta da Federico Bastianelli.