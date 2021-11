Festival della Salamora di Belvedere, 21 novembre

Si terrà domenica 21 novembre a Belvedere Ostrense il primo “Festival della Salamora di Belvedere”, dedicato alla riscoperta e valorizzazione di un prodotto tipico della tradizione contadina belvederese. La Salamora è infatti un condimento a base di olio novello aromatizzato con finocchio selvatico, bucce d’arancia e aglio che il Comune di Belvedere Ostrense insieme a Coldiretti e alla Regione Marche sta facendo riscoprire, recuperando anche una antica storia gastronomica locale. Per far conoscere le tante peculiarità e versatilità della Salamora, il Comune e la Pro Loco hanno organizzato un’intera giornata di eventi e gusto con convegni, cantine aperti, annullo filatelico, artisti di strada e mercatino di prodotti tipici.

Il programma di domenica prevede:

-ore 10 convegno “La Salamora di Belvedere” con corso di assaggio dell’olio presso l’ex Convento delle Clarisse

-ore12 apertura delle cantine a pranzo con menù fisso a 16 euro solo su prenotazione allo 351-8032059 e con green pass

-ore 12 e ore 19 spettacolo per bambini con Kalù Kalù in piazza Martiri Patrioti

-ore 14,30 visita guidata gratuita del centro storico

-ore 15 e ore 18 spettacolo di strada con Pallotto in piazza Martiri Patrioti

-ore 15,30 inaugurazione della mostra “Gli archetipi del mio immaginario” presso l’ex Convento delle Clarisse

-ore 16 annullo filatelico “La Salamora di Belvedere” a cura di Poste Italiane

-ore 16,30 dal Bagaglino di Canale 5, spettacolo comico con Il Magico Alivernini in piazza Martiri Patrioti

-ore 19 apertura delle cantine per cena solo su prenotazione e muniti di green pass.

Tutto l’evento si terrà nel cuore del centro storico, con sette cantine che accoglieranno i visitatori e le sale del restaurato ex convento delle Clarisse.