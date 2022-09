Festival Pergolesi Spontini: domenica 11 settembre il concerto del Trio Larisa e spettacolo a Jesi

Al XXII Festival Pergolesi Spontini prosegue il cartellone musicale intorno al tema dell’edizione 2022 “Come per magia”. Domenica 11 settembre sono due gli appuntamenti in programma.

Alle ore 11 c’è il “Wine Concert I” nella Cantina Vignamato di San Paolo di Jesi. Immersi nella bellezza dei paesaggi marchigiani, gli spettatori potranno gustare il programma musicale eseguito da tre giovani artiste britanniche, il Trio Larisa con il violino di Eliette Harris, il violoncello di Rosie Spinks e il pianoforte di Jasmin Allpress, su musiche di Franz Joseph Haydn (il Trio per pianoforte n. 45 in mi bemolle maggiore, Hob:XV:29) e di Felix Mendelssohn Bartholdy (il Trio per piano n. 2 in do minore Op. 66). Il concerto è accompagnato da visita guidata della cantina e degustazione di Verdicchio dei Castelli di Jesi D.O.C., per un modo diverso di vivere la musica, tra sapori profumi e suoni. Il concerto fa parte di una serie di 4 appuntamenti con giovani talenti internazionali ospiti del Festival grazie a Residart, la prima rete di Residenze d’Artisti nata nelle Marche, e a Orlando European Summer Course for Chamber Music con cui la Fondazione Pergolesi Spontini ha sottoscritto un partenariato per produzioni musicali e corsi di specializzazione di Musica da Camera.

Si torna a Jesi alle ore 17 al Teatro Pergolesi per “Pizz’n’zip”, concerto scenico per grandi e piccini dai 5 anni in su, con Eleonora Savini e Federica Vecchio, e la regia di Pietro Gaudioso. Fusione tra musica e teatro, lo spettacolo vede protagoniste due performer-musiciste che tra, canti, balli e virtuosismo strumentale, interpretano con leggerezza l’immenso mondo di emozioni e sfumature che la musica sa offrire. Uno show per famiglie dai toni umoristici e clowneschi, che spazia dalla musica classica alla contemporanea.

Nello spettacolo di Teatro musicale, le due artiste in scena, oltre ad interpretare con i loro strumenti brani di ogni genere musicale, recitano, cantano e ballano mostrando come ogni idea, ogni intenzione e ogni scopo possano essere espressi chiaramente senza bisogno di aggiungere parole. Un virtuosismo, reso con ironia e leggerezza, che permette a qualsiasi spettatore, ancor più ai bambini, di godere appieno dell’esecuzione dal vivo di brani che potrebbero normalmente risultare di difficile ascolto, e di vivere quindi in prima persona l’immenso mondo di emozioni e sfumature che la musica sa offrire.

Dopo questi appuntamenti, il Festival proseguirà la prossima settimana con i concerti “Residart I” il 15 settembre ore 21 alla Chiesa di San Nicolò, con il “Wine Concert II” il 16 settembre ore 19 alla Cantina Sartarelli di Poggio San Marcello, con il concerto jazz “Play Gershwin” il 16 settembre ore 21 al Teatro Pergolesi, gli “Stabat Mater” di Pergolesi e di Caldara eseguiti da Giulio Prandi sul podio del Coro e Orchestra Ghislieri il 17 settembre ore 21 al Teatro Pergolesi, con il concerto “Residart II” il 18 settembre ore 11 alla Chiesa degli aroli di Monsano, con “Marchenbilder” al Museo Federico II di Jesi al Museo Federico II di Jesi il 18 settembre in quattro turni dalle ore 17, il “Silver Galburg Piano Duo” al Teatro Pergolesi il 18 settembre ore 21. La settimana successiva, e fino al 27 settembre, in cartellone sono tanti altri spettacoli eventi, tra musical concerti spettacoli e “Social Opera”.

Il Festival Pergolesi Spontini è organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Marche. Soci Fondatori Comune di Jesi e Comune di Maiolati Spontini, Partecipante Aderente Comune di Monsano, Partecipante Sostenitore Camera di Commercio delle Marche. Con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche. Trevalli Cooperlat è educational partner.

Si ringraziano EMME TRE srl e tutti i MECENATI 2022 per il contributo erogato tramite Art Bonus.

Info e prenotazioni:

www.festival.fondazionepergolesispontini.com

Biglietteria Teatro Pergolesi: 0731 206888 [email protected]