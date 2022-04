Festività Pasquali, Polfer arresta latitante ad Ancona

La Polizia di Stato, impegnata nei giorni scorsi nei servizi di prevenzione, vigilanza e controllo, traccia un primo bilancio dei risultati dei servizi effettuati in prossimità delle festività pasquali. In proposito notevolissimi i risultati conseguiti dalla Polfer di Ancona, che hanno consentito di arrestare un latitante che viaggiava su un treno proveniente da Zurigo.

Nello specifico la Polizia ferroviaria di Ancona C.le ha tratto in arresto un cittadino rumeno 55enne perché destinatario di un ordinanza cautelare emessa il 25 ottobre 2021 dal Tribunale di Ancona per rapina impropria e furto, a seguito di indagini poste in essere dalla Squadra Mobile della locale Questura.

Gli operatori Polfer, durante i servizi di vigilanza connessi alle festività, hanno notato un individuo, privo di bagagli che, alla vista degli agenti, mescolandosi tra la folla, ha cercato di raggiungere rapidamente l’unica uscita dallo scalo.

Senza mai perderlo di vista, con un percorso alternativo, gli operatori Polfer sono arrivati per primi all’uscita, simulando controlli di polizia a campione al fine di non insospettire l’uomo.

Dagli accertamenti in banca dati è emerso che nei suoi confronti, oltre a diversi precedenti penali, era stata emessa una nota di rintraccio della Questura di Ancona in quanto, nei mesi scorsi, si era reso responsabile di una serie di episodi, tra furti e rapine aggravate, ai danni di bar, pizzerie, Kebab e ristoranti commesse in concorso con altri 2 soggetti, già tratti in arresto dalla Squadra Mobile.

Nei medesimi giorni anche il Compartimento Polizia Stradale Marche, in vista delle festività pasquali, ha implementato i servizi di vigilanza stradale in tutta la regione, sia in ambito autostradale che sulle arterie di grande percorrenza.

In particolare, nella provincia di Ancona, dal 15 al 18 aprile, sono stati svolti:

32 servizi di vigilanza stradale,

con 37 violazioni contestate, soprattutto per eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida e diverse violazioni nel trasporto delle merci.

Sono stati rilevati 9 incidenti stradali, con 13 persone ferite.

79 i veicoli controllati e 92 le persone identificate, con 2 patenti di guida ritirate.

Anche la Questura ha proseguito i servizi specifici di controllo del territorio, ma anche di vigilanza e ordine pubblico in relazione alle diverse iniziative che ci sono state in provincia, in occasione delle festività religiose.

Nel complesso sono stati identificati n. 148 soggetti, di cui 51 sono risultati già gravati da pregiudizi di Polizia.

