Fidapa BPW di Senigallia: nuovo Webinar sull’Impresa al Femminile

Nuovo evento organizzato dalla Fidapa BPW Sezione di Senigallia sul Tema dell’Impresa al Femminile giovedì 9 Giugno ore 19.

L’Ospite di questo nuovo Webinar sarà Francesca De Gottardo Ceo e Co-Founder di Endelea startup innovativa e società benefit fondata nel 2019 a Milano.

Endelea, che in lingua Swahili significa “andare avanti senza arrendersi”, è un marchio di moda etica che unisce Europa e Africa, creando abiti e accessori in tessuti tradizionali africani con un design Made in Italy.

Le collezioni sono progettate in Italia, prodotte eticamente in Tanzania e vendute in Europa attraverso la piattaforma di e-commerce.

Endelea è l’unico marchio italiano con un’identità premium che ha la sua produzione in un paese africano e ha un’esplicita missione etica come parte integrante della sua proposta di valore.

“ Sono molto contenta di avere Francesca con noi e farci raccontare quello che secondo me sono e saranno i nuovi modelli di Impresa: Etici, Inclusivi e Condivisi ” Elena Viezzoli Presidente di Fidapa BPW Sezione di Senigallia. “ Ringrazio Elena per questo invito; anche io mi auguro e auspico un’Impresa abbia sempre piu’ un ruolo e connotato etico, sociale e di Unione tra i popoli” afferma Francesca De Gottardo Ceo di Endelea.

Parteciperà al Webinar Patrizia Fedi Bonciani responsabile Task Force del Distretto Centro Fidapa BPW Italy per i saluti istituzionali.

Link per partecipare evento aperto a tutti e gratuito:

https://us02web.zoom.us/j/81402755065?pwd=cmw2Q0dza1FsWUJpNVY0T1VGa3dpUT09