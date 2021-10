Fidapa BPW Italy di Senigallia nomina il nuovo direttivo per il 2021/2023

Domenica 10 ottobre 2021 nella bellissima cornice del Finis Africae di Senigallia si è ufficializzato il passaggio di consegne al nuovo Direttivo della Fidapa Bpw Italy di Senigallia per il biennio 2021-23. Il nuovo esecutivo è composto da Elena Viezzoli Presidente, da Giorgia Galli Past President, Camilla Giuliani ,Vice Presidente, Laura Carboni Segretaria, Silva Tenenti Tesoriera, e Giulia Ricci Presidente Young.

Con molto entusiasmo la nuova Presidente anticipa il suo nutrito programma di mandato. “Sono felice ed onorata per questo nuovo incarico, -ha detto la Viezzoli- come Direttivo abbiamo già programmato tante attività che seguiranno tematiche diverse ma tra loro intrecciate di valenza sociale, economica, imprenditoriale, artistico culturale. Il nostro obiettivo è quello di apportare visioni e conoscenze diverse al numero più ampio di persone e per questo ci avvarremo di tecnologie adeguate; a breve calendarizzeremo e renderemo visibili tutti gli incontri”.





Loading...