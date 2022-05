Fidapa BPW Italy Senigallia: doppio appuntamento per la Giornata dell’Europa

“In occasione della Festa dell’Europa del 9 maggio, la Fidapa BPW Italy di Senigallia rinnova il consueto appuntamento dedicato ai giovani e con la novità dell’inaugurazione di una panchina dedicata all’Europa. Con il patrocinio del Comune di Senigallia e della Presidenza del Consiglio Comunale Città di Senigallia, lunedì 9 maggio alle ore 10,30 nella Sala Consiliare “Orciari” del Comune di Senigallia si terrà l’incontro con Michele Ballerin, saggista e pubblicista, che parlerà di “Stati Uniti D’Europa – una promessa da mantenere”. Interverranno Elena Viezzoli, Presidente Fidapa BPW Italy di Senigallia, Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia, Massimo Bello, Presidente del Consiglio Comunale e Marco Zecchinelli, Segretario MFE Sez. Pesaro e Fano. All’incontro parteciperà una rappresentanza degli studenti degli Istituti Comprensivi Senigallia-Centro Fagnani, Marchetti Senigallia e Mario Giacomelli Senigallia. Nel pomeriggio, alle ore 16 in piazza Saffi, sarà poi inaugurata la “Panchina Europea”. Sarà possibile seguire gli eventi, oltre che in presenza, anche in streaming sulle pagine Facebook della Fidapa e della MFE di Pesaro e Fano.”

