Fidapa BPW Senigallia, incontro online sul Business negli Stati Uniti

La Fidapa BPW Sezione di Senigallia ha organizzato per lunedì 21 Novembre ore 21 un nuovo incontro online sul tema del Business negli Stati Uniti.

Ospiti dell’evento due imprenditrici nel mondo del Food: con noi ci saranno Chiara Rota Ceo di “ My cooking box” collegata da Milano e che ha recentemente siglato un accordo per distribuire i suoi prodotti in America e Flavia Nordio collegata da Miami Ceo di “Match 65” a New York uno dei 10 ristoranti più rinomati dell’Upper East side. Saranno insieme a noi per i saluti Istituzionali la Presidente Nazionale Fiammetta Perrone e la Presidente Distrettuale Anna Maria Turchetti.

“ Tra i 7 temi scelti per questo biennio lunedì parleremo di Business e di Impresa” afferma Elena Viezzoli presidente della sezione “ ma questa volta ne parliamo su scala internazionale con Focus sugli Stati Uniti perché sappiamo bene che l’America è il mercato più maturo e più complesso in cui riuscire ad entrare ma soprattutto a rimanere, “high demanding”, ma dove il made in Italy di alto livello e la grande attenzione al servizio sono sempre benvenuti” continua la Presidente” in questo incontro vogliamo condividere come queste due imprenditrici sono riuscite a realizzare le loro imprese affinche’ altre persone possano ispirarsi e prendere esempio”

L’evento è online gratuito e aperto a tutti con l’intento di arrivare a più persone possibili.

Link:

https://us02web.zoom.us/j/81550500284?pwd=WlpjbTE2aHhTeDFBT3lrUDByb1MyQT09

Passcode: 637443