Fidapa BPW Senigallia: secondo incontro percorso di mentoring sulle soft skills

Senigallia – La Fidapa BPW Sezione di Senigallia ha organizzato il primo percorso di mentoring sulle soft skills denominato la “Trilogia” perché si sviluppa su tre incontri diversi. Dopo il primo evento sul tema dell’Empowerment che ha riscosso molto successo ci avviamo al secondo incontro che si terrà online questa sera 26 Gennaio alle ore 21 dal titolo “ Darsi Valore”.

“Siamo molto contente dei risultati che stiamo ottenendo grazie alle due coach Miriam Bruera e Jessica Pellegrino che ci accompagnano in questa bellissima esperienza” afferma la presidente Elena viezzoli “ il nostro scopo come ripetuto più volte è quello di Creare Valore a 360 ° sia all’interno che all’esterno della nostra Associazione e proprio per questo l’evento di oggi 26 Gennaio alle 21:00 sulla piattaforma zoom è gratuito ed aperto a tutti.”

La terza ed ultima data da segnarsi in agenda è i 13 Aprile sempre alle ore 21.

Link per collegarsi:

Entra nella riunione in Zoom

https://us02web.zoom.us/j/85493248753?pwd=UXRJNWlaNG5ydVlPU1RmUWxIK2I4dz09

ID riunione: 854 9324 8753

Passcode: 297442