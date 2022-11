Fidapa Senigallia: incontro “Che forme ha la violenza contro una Donna?”

Domenica 27 novembre 2022, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulla Donna, il gruppo Young della FIDAPA BPW Italy sezione di Senigallia con la collaborazione del Rotaract Club Senigallia e con il patrocinio del Comune di Senigallia presenterà “Che forme ha la violenza contro una Donna?” un percorso audioguidato per imparare a riconoscere la violenza sulla Donna e a contrastarla.

Il concetto di “violenza contro una Donna” viene spesso associato all’azione fisica esercitata da un uomo su una Donna che determina sulla Stessa segni sul suo corpo e una serie di comportamenti e pensieri che La danneggiano.

Rispetto al passato, le nuove generazioni possono sicuramente beneficiare del percorso evolutivo ed educativo avvenuto in ambito sociale e antropologico, disponendo di strumenti utili allo sviluppo delle capacità di identificare più agevolmente, e pertanto rinnegare e combattere, tali esempi di violenza. Tuttavia il fenomeno affligge ancora il nostro presente, tanto che spesso si verificano casi di femminicidio.

Oltre a quella fisica, in realtà la violenza contro una Donna può manifestarsi in una molteplicità di forme, che spesso fanno parte della vita quotidiana e si annidano in aspetti apparentemente trascurabili.

Tanto è stato fatto nel tempo per educare al rispetto e per contrastare la violenza contro la Donna, in qualsiasi forma essa si manifesti. Numerose sono tuttora le campagne di sensibilizzazione sulla tematica, tuttavia la strada da percorrere è ancora lunga e fondamentali sono i tentativi di eradicare la problematica ancora intrinseca nella società.

La Fidapa Young BPW Italy sezione di Senigallia, che da sempre sostiene progettualità in ricorrenza della Giornata Internazionale contro la Violenza sulla Donna del 25 novembre, quest’anno proporrà con la collaborazione di Rotaract Club Senigallia e con il patrocinio del Comune di Senigallia “Che forme ha la Violenza contro una Donna”?, un percorso che stimolerà alla riflessione in merito a tutte le forme che questa può assumere, attraverso una serie di elementi e di strumenti utili a riconoscerla e, di conseguenza, a contrastarla.

“La realizzazione di questo progetto – afferma Giulia Ricci, referente del Gruppo Young della FIDAPA di Senigallia -ha entusiasmato tutte noi socie Young per l’innovativa chiave di lettura che lo stesso offre ai visitatori del percorso: abbiamo scelto alcuni oggetti ed elementi sensoriali per far acquisire maggiore consapevolezza sulla violenza contro le donne, partendo dalle forme meno ovvie e più vicine al quotidiano con cui essa si manifesta. L’audioguida rappresenta il perfetto strumento per entrare in sintonia con tutte le tappe dell’itinerario che potrà essere seguito liberamente, senza un ordine preciso, ma che consentirà ad ogni persona che vi accede, di uscire diversa da come è entrata.

“Per il Rotaract Club Senigallia – afferma Veronica Crognaletti, Presidente Rotaract Club di Senigallia – è un onore poter collaborare anche quest’anno con il gruppo Young di Fidapa BPW sezione di Senigallia. Con questo evento abbiamo l’opportunità di unire le nostre voci contro ogni genere di violenza, attraverso uno stimolante percorso emozionale.”

L’iniziativa si svolgerà domenica 27 novembre 2022 dalle ore 16 alle 20 presso il Palazzetto Baviera di Senigallia e l’ingresso sarà gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza. Per una migliore esperienza sensoriale, si invitano i visitatori a munirsi di un paio di cuffiette proprie con cui poter ascoltare l’audioguida.