Fidapa Sezione di Senigallia per la giornata contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere, rappresenta da sempre per la Fidapa BPW Italy sezione di Senigallia un momento di estrema importanza e di profonde riflessioni.

Grazie al prezioso contributo di Francesca Berardi, responsabile della sceneggiatura e della regia, unitamente a quello di Patrizia Lo Conte, video maker e responsabile del montaggio video con la collaborazione di Filippo Mantoni dell’Associazione Culturale Collettivo Collegamenti di Senigallia, la nostra sezione ha riscosso lo scorso anno un enorme successo con la creazione e la divulgazione sulle reti social del video “Io sono Lei”, che affrontata la tematica della lotta contro gli stereotipi di genere e la speranza derivante dalle nuove generazioni.

Il video ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito del concorso internazionale promosso dalla Fidapa BPW Italy per la ricorrenza del 25 novembre 2020.

Domenica 28 novembre 2021, il gruppo Young della Fidapa BPW Italy Sezione di Senigallia, con il patrocinio del Comune di Senigallia e con la preziosa collaborazione del Rotaract Club di Senigallia, metterà in campo l’iniziativa “Io SONO LEI”, contest realizzato con l’obiettivo di sostenere la tematica della lotta contro la violenza sulla donna attraverso la divulgazione del video stesso per rendere “virale” il messaggio della lotta contro gli stereotipi di genere.

Durante l’evento, verranno distribuite cards con messaggistica e frasi estrapolate dai topic affrontati nel filmato, verranno donati gadget ai presenti, infine verrà allestito un percorso che condurrà alla Sala Fico, all’interno della quale verrà resa fruibile la visione del filmato. Verranno invitati tutti i protagonisti dello stesso, partendo da chi lo ha realizzato a chi ne è stato interprete e verranno consegnati dei riconoscimenti.

Sarà un momento di grande importanza per tutta la sezione, che dopo tanto tempo potrà ritrovarsi unita in una location cittadina suggestiva e potrà comunicare a tutti un chiaro messaggio di coesione nel sensibilizzare a questa importantissima tematica che sta da sempre a cuore a Fidapa.

Palazzetto Baviera, Senigallia

28 novembre 2021

Dalle ore 16 alle 20

“IO SONO LEI”