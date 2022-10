Fiera Tartufo Acqualagna, lezione di Max Mariola per giovani Food Influencer

Come si diventa food creator nei social network? Da un format ideato da Food Brand Marche, la 57^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna ospita, lunedì 31 ottobre alle ore 16 nel Salotto da Gustare, l’evento ‘A Lezione da Max Mariola – Food Creator: le ricette vincenti sui Social e su Tik Tok’.

La cooking lesson è dedicata ai ragazzi che sognano di diventare food blogger, food influencer o semplicemente che condividono la passione per il buon cibo e la buona cucina e hanno tanta voglia di emergere e mostrare al mondo la propria passione.

Max Mariola, star di YouTube, volto di numerosi programmi Sky in onda su Gambero Rosso, è uno degli chef più amati e seguiti d’Italia. I suoi social contano numeri pazzeschi.

Nella sua lezione, racconterà anche l’evoluzione della sua carriera in cucina, da pura passione a star del cibo in tv e su Tik Tok e proporrà un classico del suo repertorio attingendo dalle eccellenze del territorio, promosse da Food Brand Marche, come la Casciotta d’Urbino Dop e il Tartufo Bianco di Acqualagna.

“L’iniziativa che abbiamo messo in campo – dichiara Paolo Cesaretti, consigliere di Food Brand Marche, nonché coordinatore del Consorzio Casciotta d’Urbino Dop – mira a divulgare i valori di autenticità, trasparenza e qualità dei prodotti marchigiani. L’obiettivo è quello di dare l’opportunità a 50 appassionati “chef in erba” di apprendere, da un esperto in materia come Max Mariola, le modalità di comunicare sui social e di lanciare da Acqualagna una rete, d’intermediari privilegiati e credibili di micro o nano influencer, che attraverso contenuti genuini e originali, trasferiscano il nostro messaggio”.

L’evento è in collaborazione con l’Istituto Alberghiero ‘G. Celli’ di Cagli – sezione di Piobbico e coordina chef Roberto Dormicchi Triglia di Bosco e docente all’Istituto Alberghiero di Piobbico, curatore di numerosi progetti di valorizzazione della cucina del territorio oltre che importanti collaborazioni di consulenza con aziende di tutto il mondo.

La lezione sarà strutturata in quattro moduli: la passione nel comunicare; cosa comunicare; vietato improvvisare; come si struttura il lavoro di Food Influencer, tra collaborazioni, pianificazione e programmazione editoriale a seconda del social network, con focus su Tik Tok.

Food Brand Marche è l’associazione produttori dell’agroalimentare delle Marche nata per valorizzare e promuovere in maniera integrata l’enogastronomia, il turismo e la cultura del territorio.

Ingresso gratuito.

Info: Food Brand Marche http://www.foodbrandmarche.it/