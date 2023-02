FilmAmbiente, rassegna cinematografica al Multisala Solaris di Pesaro

Il prossimo lunedì 13 febbraio riprende il ciclo di docu-film FilmAmbiente presso il Multisala Solaris di Pesaro, via Turati.

Quattro film e docu-film, quattro serate per riflettere sull’impatto della nostra presenza sul pianeta Terra.

Il Cambiamento Climatico e la crisi della Biodiversità mondiale sono realtà attuali che chiamano tutti noi a modificare i nostri stili di vita.

Quest’anno la novità di FilmAmbiente sarà costituita dall’affiancamento ai film di proiezioni fotografiche a tema o cortometraggi di registi locali.

Il primo film in programma con “Triangle of Sadness” film vincitore Palma d’oro al 75º Festival di Cannes, 3 nomination al Premio Oscar e 2 ai Golden Globe.

La proiezione sarà preceduta dai ritratti dal Punjab del fotografo Alessandro Rocchi.

Curatore della rassegna è Francesco Furiassi, grande appassionato di documentaristica e produzioni cinematografiche dal basso.

FilmAmbiente è una iniziativa nata in collaborazione tra Il Ponticello, La Lupus in Fabula e LIPU Pesaro.

Le proiezioni avranno inizio alle 21 presso il Multisala Solaris di Pesaro, ingresso 6 € per ogni proiezione, 5 € per gli iscritti alle associazioni proponenti.

