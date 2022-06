Filottrano, presentazione del romanzo di Giordano Vecchietti, “Generazione desaparecida”

Underground torna di scena, in collaborazione con i Giovani Democratici Filottrano e ANPI, per parlare di una delle pagine più buie della Storia. Ripercorreremo la tragica vicenda del golpe militare in Cile ad opera di Pinochet e delle migliaia di giovani cileni che essa inghiottì senza più restituirne neanche i corpi.

La famosa “generazione desaparecida”, che poi conobbe dopo qualche anno anche l’Argentina per colpa di un’altra feroce dittatura militare.

Lo faremo presentando il romanzo di Giordano Vecchietti, “Generazione desaparecida”, e ascoltando la testimonianza dell’esule cileno Ricardo Madrid de la Barra, dirigente del Mapu ai tempi del golpe Pinochet.

L’incontro si terrà presso la sede filottranese dei Giovani Democratici, presso Largo Matteotti ( lungo la scalinata del cinema Torquis), DOMENICA 26 GIUGNO alle ore 21.

Loading...