Fine settimana con le premiazioni dei comitati provinciali FCI Ancona e Macerata

A Varano di Ancona e a Castelraimondo sono programmate in questo fine settimana le feste in seno ai comitati provinciali FCI Ancona e Macerata dei rispettivi presidenti Federico Bastianelli e Carlo Pasqualini, per ripercorrere quanto fatto dagli atleti e dai team che maggiormente si sono distinti nell’arco dell’anno solare 2021, ottenendo risultati di rilievo internazionale, nazionale e regionale.

FCI ANCONA – Dalle 17:30 di venerdì 17 dicembre, presso la sala convegni Terzo Censi a Varano di Ancona si terrà il terzo dei quattro convegni programmati sul tema “La bicicletta tra Sport e Turismo” intitolato “Il ciclismo giovanile in tutti i suoi aspetti, dallo sport alle passeggiate in famiglia alla scoperta del territorio regionale” organizzati con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa delle Marche.

FCI MACERATA – Sabato 18 dicembre dalle ore 16:00, presso il Lanciano Forum di Castelraimondo, si svolgerà il quarto ed ultimo convegno sul tema “La bicicletta tra Sport e Turismo” intitolato “Tra colline vigneti e sapori marchigiani, in bici alla riscoperta dei territori del cratere sismico organizzati con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa delle Marche.

Al termine dei due convegni sopracitati avranno luogo le premiazioni dei comitati provinciali. Per entrambi gli eventi, al fine di rispettare le nuove disposizioni sulle restrizioni sanitarie vigenti, la partecipazione è permessa soltanto con il Green Pass in corso di validità.