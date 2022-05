Fine settimana di intensi controlli della Polizia a Senigallia

È stato sicuramente un fine settimana molto impegnativo, sul fronte dei servizi di controllo, quello appena trascorso e che, secondo le disposizioni fornite dal Questore di Ancona, ha visto l’impiego di un massiccio numero di agenti e militari al fine di assicurare i necessari controlli di sicurezza nella città di Senigallia, diretti dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Senigallia.

Numerosi gli eventi nel centro cittadino dove erano in programma diverse manifestazione; una tra tutte il Mercato Europeo di Senigallia “L’Europa sul Velluto” che ha richiamato migliaia di persone ed anche tanti turisti che, specie in orario serale, hanno riempito le vie della città.

Gli agenti di Polizia e Carabinieri, con l’ausilio della Polizia Locale, hanno presidiato, in orario pomeridiano le vie del centro, con continui controlli che non hanno fatto emergere nulla di problematico. I controlli sono poi stati estesi alla zone dei lungomari dove migliaia di persone si sono riversate nelle spiagge.

I controlli sono poi proseguiti anche durante la sera e la notte al fine di garantire che il primo fine settimana in cui era in atto la deroga oraria che prevedeva l’apertura degli esercizi degli stabilimenti balneari fino alle 03,00 si svolgesse nella massima sicurezza. Migliaia le persone sul lungomare specie nel tratto tra il molo ed il Ponterosso ma in genere in diversi punti della città.

Gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale sono poi stati impegnati in serrati controlli lungo le vie di accesso ad un noto locale sito nella zona della Bruciata. La massiccia presenza di agenti ha assicurato una corretto svolgimento della serata.

È stato necessario l’intervento degli agenti per rimuovere qualche veicolo che parcheggiava in via Fiorini non rispettando il divieto di sosta presente.

Gli agenti durante i servizi hanno sottoposto a controllo oltre 100 persone, molti giovani provenienti dall’intera provincia, e 60 veicoli.

Fino al termine della serata non si sono verificati episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze di Polizia e non si sono verificati episodi fatti di abuso etilico.

Ma l’attività del Commissariato di P.S. è stata estesa anche sul fronte del rafforzamento dei controlli in città ed ai locali pubblici.

Qui gli agenti della Squadra Volante, all’interno di una sala giochi, rintracciavano un soggetto originario dell’est europa, con diversi precedenti per reati contro la persone, che risultava destinatario del provvedimento della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata dal Tribunale su proposta del Questore. Lo stesso risultava aver violato il divieto di allontanarsi da casa dopo le ore 22 e, pertanto, veniva deferito all’autorità giudiziaria.

Inoltre gli agenti provvedevano a dare esecuzione ad un provvedimento di detenzione a carico di una donna originaria dell’est europa, ma da tempo presente in Italia, che risultava esser stata condannata a pena detentiva, per diversi mesi, poiché accertata essere responsabile di reati contro il patrimonio.

Loading...