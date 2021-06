Fino al 30 luglio il Volley Camp della Lube. Iniziativa estesa a sorpresa per altre settimane grazie alle numerose domande di partecipazione.

Fino al 30 luglio il Volley Camp della Lube, vacanza per i giovani dai 6 ai 13 anni.

Il Volley Camp dell’Academy Volley Lube esteso fino al 30 luglio.

Blitz a sorpresa di Diamantini durante la prima settimana

Numerose domande per il format biancorosso della vacanza rivierasca a tutta pallavolo riservata ai giovani dai 6 ai 13 anni.

Dopo aver aperto i battenti lo scorso 14 giugno, il Volley Camp di A.S. Volley Lube non terminerà il 9 luglio, come da calendario iniziale, ma proseguirà per altre settimane.

Giampiero Freddi, responsabile dell’Academy Volley Lube, ha deciso di prolungare le attività all’aperto fino a venerdì 30 luglio per soddisfare le richieste delle famiglie interessate.

Una parentesi da vivere a contatto con il mare e la natura, insieme ad amici e ad altri ragazzi con le stesse passioni, seguiti da uno staff preparatissimo di tecnici tesserati con il Club campione del Mondo e d’Italia.

Possibili visite a sorpresa di campionissimi come il centrale Enrico Diamantini (blitz nella prima settimana tra l’euforia dei presenti) e altre stelle.

Settimana tipo

Ritrovo (ore 8) allo chalet n. 12 “I due re” sul lungomare Sud. In caso di bisogno accoglienza dalle 7.40.

Attività

Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 16 beach volley, giochi in acqua e in spiaggia (merenda e pranzo compresi).

Martedì dalle 8 alle 12.45 beach volley, giochi in acqua e in spiaggia (merenda compresa).

Venerdì dalle 8 alle 12.45 il torneo di pallavolo (merenda compresa).

Iscrizioni

La consegna delle domande di adesione è fissata entro il sabato antecedente alla settimana scelta.

Le attività avverranno in sicurezza.

Agli iscritti saranno comunicate le indicazioni sulle modalità di gestione del protocollo sanitario.