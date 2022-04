Fondazione Pergolesi Spontini e Residart: Borsa di studio Musica da Camera

Dopo anni di collaborazione nel Festival Pergolesi Spontini, con concerti di giovani talenti internazionali, si rafforza il sodalizio tra Fondazione Pergolesi Spontini e Residart, la prima rete di Residenze d’Artisti nata nelle Marche (con sede a Camerata Picena – AN), per dare vita ad un partenariato che coinvolge anche l’Orlando European Summer Course for Chamber Music – con sede a Kerkrade, nella provincia del Limburgo (Paesi Bassi). I tre enti hanno sottoscritto un accordo per realizzare produzioni musicali di alto livello, masterclass e corsi di specializzazione di Musica da Camera. L’obiettivo è quello di migliorare l’attenzione e la qualità della pratica musicale da camera europea, interessando e ispirando anche le future generazioni di musicisti ed il pubblico.

Il primo passo di questa neonata collaborazione è l’istituzione di una borsa di studio che sarà messa a disposizione di un ensemble italiano di musica da camera, con musicisti professionisti e non, senza limiti di età. La borsa di studio permetterà all’ensemble di partecipare alla II edizione di Orlando European Summer Course for Chamber Music (OESC), che si terrà a Kerkrade, dal 11 al 21 agosto 2022, in occasione dell’Orlando Festival sotto la direzione artistica del M° Henk Guittart. La borsa di studio comprende oltre alla masterclass anche la copertura delle spese di viaggio e alloggio.

L’Orlando Festival, dal 1982, è il più prestigioso festival di musica da camera dei Paesi Bassi. Dalla sua fondazione, Orlando ha dato un importante contributo allo sviluppo e alla promozione della musica da camera nei Paesi Bassi e all’estero. Dall’estate del 2021 la manifestazione ospita l’Orlando European Summer Course for Chamber Music (OESC), che offre ad ensemble di musica da camera (da 2 a 9 musicisti), provenienti dai paesi dell’Unione Europea, un corso intensivo di circa 30 ore di formazione specialistica. La partecipazione prevede anche la possibilità di esibirsi in concerti regionali e ai concerti di Orlando.

L’ensemble selezionato verrà poi invitato a partecipare al Festival Residart – Master Class e Concerti, nelle Marche dal 9 al 19 settembre 2022, e ad esibirsi in uno dei quattro concerti previsti a Jesi in collaborazione con il XXI Festival Pergolesi Spontini.

Le candidature, accompagnate da un link con video dimostrativo, vanno inviate via mail alla Fondazione Pergolesi Spontini ([email protected]) entro e non oltre giovedì 5 maggio 2022.

*******************************

Fondazione Pergolesi Spontini

Teatro G.B. Pergolesi

Largo Francesco Degrada, 5 – 60035 JESI (AN) – Italia

www.fondazionepergolesispontini.com