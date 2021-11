Forum Adrigreen, il saluto del presidente Acquaroli

Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli è intervenuto oggi al Forum Adrigreen Project Cross-Border che si sta svolgendo ad Ancona, per portare i saluti del governo regionale alle Autorità e agli ospiti italiani e stranieri presenti.

Il presidente ha ribadito come il bacino Adriatico rappresenti “un’area strategica per lo sviluppo dei territori che vi si affacciano, ma anche nevralgica a livello internazionale e le prossime sfide saranno un banco di prova centrale per restituire ruoli da protagonista ai territori attraverso progettualità, ormai indispensabili, soprattutto di collegamenti che costituiscono la prorità di un processo di sviluppo

Le Marche mettono a disposizione le proprie competenze e tradizioni culturali e la centralità geografica come nodo primario di una rete tra Regioni e Paesi che potrà avvantaggiare tutti. Siamo in una fase storica – ha concluso – irripetibile per mettere a frutto la programmazione europea settennale e non perdere l’opportunità di realizzare progetti fondamentali per una crescita comune. “ Infine ha sottolineato la “piena disponibilità e la forte volontà della Regione Marche a svolgere il proprio ruolo per il rilancio e la ripartenza di territori finora considerati marginali e valorizzarne invece una nuova centralità, che sia disegnata su una visione di prospettiva adriatico-mediterranea.”