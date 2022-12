Fossombrone nell’Itinerario della Bellezza: collaborazione proficua per lo sviluppo turistico

Fossombrone è stato uno dei cinque Comuni a dar vita cinque anni fa all’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord. Nella meravigliosa cornice della chiesa di San Filippo il direttore Amerigo Varotti insieme al sindaco Massimo Berloni e all’assessore Federica Romiti, hanno fatto un bilancio del percorso intrapreso e illustrato i tanti progetti futuri.

“Crediamo nel lavoro di squadra – ha esordito Berloni – è fondamentale fare rete tra Comuni e il progetto di Confcommercio permette di promuovere insieme il territorio. Bisogna diffondere la bellezza che abbiamo nel nostro territorio innanzitutto a chi ci vive. Il futuro turistico è soprattutto l’entroterra che sarà sempre più protagonista. Un’occasione anche per lo sviluppo economico: mancano strutture turistiche, immagino alberghi diffusi. Proseguir no con forza la collaborazione con Confcommercio”.

Romiti ha illustrato quanto fatto e parlato di alcune nuove iniziative: “La collaborazione con Confcommercio sta dando risultati importanti. Come amministrazione abbiano fatto tanto quest’anno: Fossombrone avrà un suo brand ‘Fossombrone città felice’ grazie a un bando regionale a cui abbiamo partecipato e inoltre un portale turistico. E sempre grazie a un bando vinto valorizzeremo personaggi forsempronesi illustri. Tante le iniziative in programma, tra le quali alcune importanti che riguarderanno Federico da Montefeltro”.

Ha preso quindi la parola il direttore Varotti: “Fossombrone è una località speciale, qui tutta la storia è passata. Una città che ha dato i natali a personaggi illustri, dove la bellezza è in ogni angolo. Basta ammirare questa chiesa barocca, forse la più bella delle Marche. Siamo partiti con cinque Comuni e tra questi Fossombrone, nel 2023 saranno 21. Risultati frutto di lavoro e promozione per trasformare i Comuni in destinazioni turistiche. Lo facciamo utilizzando tutti gli strumenti del marketing turistico. Dall’Itinerario della Bellezza sono nati tanti altri Itinerari per raccontare tutte le eccellenze e caratteristiche del territorio. Fossombrone fa parte di tutte a dimostrazione del suo straordinario patrimonio: Itinerario Archeologico, Romantico, del Silenzio e della Fede, delle Rocche, dalla corte del Duca Federico. E stiamo lavorando a nuove edizioni e nuovi itinerari che presenteremo nel 2023. E saremo al fianco dell’amministratore anche per l’importante tappa del Giro d’Italia del 13 maggio”.

